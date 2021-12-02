The Economist о войсках РФ у границ Украины: возможно, Путин блефует

Президент России Владимир Путин может блефовать, стягивая российские войска к границе с Украиной. В противном случае наша страна подвергнется страшному испытанию.

Об этом говорится в статье The Economist. Близкий к Кремлю аналитик Федор Лукьянов предположил, что может произойти быстрое и жесткое вторжение, подобное войне России с Грузией в 2008 году, за которым последуют бескомпромиссные переговоры. Предлог для такого вторжения будет легко придумать.

Военные эксперты перечислили причины, по которым самая серьезная война в Европе с 1945 года может начаться уже в январе:

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к тому времени равнинная и илистая местность на юго-востоке Украины будет промерзшей, что позволит российским танкам проехать;

это середина службы российских срочников, составляющих большую часть сухопутных войск России.

"Стотысячные российские войска, сосредоточенные у границы, – это больше, чем просто театр. Россия создает полевые госпитали и мобилизует свои резервы", – говорится в публикации.

Автор считает, что если российская сила будет полностью направлена против украинских войск, она раздробит их.

"Ничто в арсенале Украины не сможет остановить российские военно-воздушные силы, состоящие из современных самолетов, которые недавно доказали свою мощь в ходе кампании бомбардировок Сирии. Большая часть военно-морского флота Украины исчезла вместе с Крымом в 2014 году, и с тех пор его не восстанавливали", – пишет издание.

Российские войска лучше вооружены, многочисленны и имеют более удобную логистику. Ни одна западная держава, похоже, не желает вести войну против России ради Украины, добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Франции выразили обеспокоенность из-за фактов наращивания Российской Федерацией своих войск вдоль украинской границы. В то же время предупредили, что вторжение в Украину обернется для страны-агрессора тяжелыми последствиями.

О том, что сейчас происходит возле украинской границы и действительно ли Российская Федерация может прибегнуть к наступлению, – читайте в нашем материале.