Командующий ООС о риске вторжения России: идти в лоб – это для них очень опасно, будут огромные потери

При "лобовом" наступлении на Украину армия России понесет огромные потери. И в Кремле сами это понимают.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк. По его словам, идти "в лоб" для российско-оккупационных войск очень опасно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В связи с этим противник как один из вариантов наступления рассматривает попытку окружить силы ООС на Донбассе, отрезать от остальной Украины и постепенно уничтожить, рассказал Павлюк.

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Он заверил, что эту возможность в ВСУ учитывают, усиливая свою готовность на соответствующих направлениях.

Также командующий ООС напомнил, что Украина имеет на вооружении современные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, и при необходимости они будут применены.

В то же время он отметил, что сейчас действий по возможному наступлению противника не наблюдается.

Более того, еще весной у границ Украины было 53 российских батальона, а сейчас – всего 40.

"Это не такой "кулак", которым можно "пробить" Украину, особенно сейчас, когда в Украине есть до полумиллиона человек с опытом боевых действий", – подчеркнул Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Economist написало, что президент России Владимир Путин может блефовать, стягивая российские войска к границе с Украиной. В противном случае наша страна подвергнется "страшному испытанию".

Беспилотники Bayrаktar, находящиеся на вооружении ВСУ, постоянно работают в зоне ООС на Донбассе. При этом они не пересекают границу неподконтрольной территории. В задачи этих дронов входит разведывательная деятельность и наблюдение за противником.

Ранее депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, что ВСУ на Донбассе использовали Javelin. В штабе операции Объединенных сил такую информацию опровергли.