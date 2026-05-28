Решили разобрать найденный БПЛА: на Черниговщине погибли двое фермеров

В Чернговской области погибли двое фермеров, когда пытались разобрать найденный дрон-камикадзе. Они нашли аппарат в поле, у которого, вероятно, была активная боевая часть, которая и взорвалась.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. Какой именно нашли БПЛА – не сообщается.

"Двое фермеров в Черниговской области нашли в поле ударный БПЛА и решили его разобрать. Оба погибли. Я постоянно стараюсь рассказывать вам о подобных случаях, надеясь спасти жизнь тех, кто захочет повторить такие действия", – говорится в сообщении.

Что делать в случае нахождения беспилотника

Если человек случайно нашел неразорвавшийся дрон-камикадзе (например Shahed-136, или FPV-дрон), саперы настоятельно рекомендуют такой порядок действий:

категорически не касаться дрона собственноручно и не позволять это делать другим, поскольку иногда в результате сбивания не детонирует боевая часть;

не двигать дрон;

не пытаться разобрать его;

ни в коем случае не заносить его в помещение;

не закапывать в землю;

не бросать в водоемы (если дрон малогабаритный);

не фотографировать и не публиковать снимки в интернете.

Напомним, ранее в Виннице двое восьмиклассников обратились за медицинской помощью после взрыва имитационно-тренировочную гранату, которую принес один из школьников. Происшествие произошло в учебном заведении около 8:30, после чего на место вызвали полицию и медиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сумах вечером 13 мая произошел взрыв вблизи остановки общественного транспорта. В результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. По предварительным данным, в руках мужчины сдетонировал предмет, вероятно, граната. От полученных травм он скончался на месте.

