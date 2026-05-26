В Виннице ученик принес в школу имитационно-тренировочную гранату: произошла детонация, есть пострадавшие

Во вторник, 26 мая, в Виннице двое восьмиклассников обратились за медицинской помощью после срабатывания предмета, похожего на имитационно-тренировочную гранату. Происшествие произошло в учебном заведении около 8:30, после чего на место вызвали полицию и медиков.

Пострадавшие жаловались на жжение в глазах. Об инциденте сообщили в полиции Винницкой области.

Известно, что восьмиклассник принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте. Двое сверстников взяли его в руки, после чего произошел взрыв или срабатывание.

По словам школьника, опасный предмет мог попасть к нему через родственника, который проходит военную службу. Эта информация сейчас проверяется следователями.

Полиция продолжает работать на месте происшествия, опрашивает учеников и администрацию учебного заведения, а также устанавливает, как именно учебный боеприпас оказался в школе.

