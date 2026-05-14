В Сумах мужчина подорвал себя гранатой недалеко от остановки общественного транспорта: все подробности. Фото

В Сумах вечером 13 мая произошел взрыв вблизи остановки общественного транспорта. В результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. По предварительным данным, в руках мужчины сдетонировал предмет, вероятно, граната. От полученных травм он скончался на месте.

В полиции Сумской области сообщили, что правоохранители уже работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства взрыва. Там уточнили, что сообщение об инциденте поступило в полицию вечером 13 мая, около 21:45.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погиб мужчина. Сегодня, 13 мая, около 21:45, в полицию поступило сообщение о взрыве недалеко от остановки общественного транспорта в городе Сумы", – отметили в областной полиции.

Предварительно следователи установили, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. Правоохранители предполагают, что это могла быть граната, однако окончательные выводы должны предоставить специалисты после проведения необходимых экспертиз.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы. Территорию вблизи места взрыва обследуют, а также проверяют возможные следы и обломки.

Обстоятельства взрыва

Полиция сейчас устанавливает личность погибшего мужчины. Также решается вопрос о правовой квалификации события.

Правоохранители не сообщали о других пострадавших. Но сам взрыв произошел недалеко от остановки общественного транспорта, поэтому на месте работали сразу несколько служб. В это время в районе инцидента еще были люди, ведь происшествие случилось в вечерние часы.

