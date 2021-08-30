"Глядя на ребенка, плакали и врачи, и следователи. Плакали мужчины", – Олег Петренко о трагедии в Черкассах

Состояние семилетнего Андрея, которого привезли в Черкасскую областную детскую больницу 24 августа уже в коме, ухудшилось. Сейчас даже самые оптимистично настроенные врачи надеются лишь на чудо. Но продолжают верить.

Примерно пять дней родственники ребенка, который получил черепно-мозговую травму, не вызывали скорую помощь. Причем, по версии бабушки и отчима, ребенок "просто упал". Врачи же были убеждены, что над ребенком издевались. Но если в первые сутки они открыто и бескомпромиссно говорили о сопутствующих ужасных травмах, то сейчас стали осторожнее в оценках.

Первым о том, что произошло с мальчиком, написал в Facebook депутат Черкасского областного совета Олег Петренко. Он рассказал OBOZREVATEL новые подробности резонансного дела и о том, с чем ему пришлось столкнуться.

Семилетний Андрей оказался у старших Лясовых вместе со своей младшей сестричкой. Маме двух детей делали операцию в Киеве, муж поехал вместе с ней. Дети остались в доме бабушки с "крутым нравом" и где содержат 15 собак. Не в вольерах – их в общем дворе домовладения на несколько семей просто нет.

По словам депутата, с просьбой о помощи несколько дней назад к нему обратились люди, которым ранее он уже помогал – причем в ситуации с той же семьей.

Они держали крупных среднеазиатских овчарок, которые нападали на соседей Лясовых и случайных прохожих. Питомцы, в свою очередь, держали в страхе местных жителей.

"Собак с трудом удалось по решению суда изъять. И вот на днях мне позвонили и попросили помочь узнать, что с маленьким мальчиком, которого увезли в больницу из дома этой семьи", – рассказал Петренко.

Депутат связался с директором Черкасской детской областной больницы, с врачами. "Я просил их сказать, что необходимо для ребенка. Главное, дайте шанс, а деньги бы нашли. Все бы подключились, чтобы помочь. Но когда они сказали, в каком состоянии ребенок... Тогда я написал тот эмоциональный пост в Facebook", – рассказал Олег Петренко.

Бабушке мальчика, который сейчас находится в реанимации детской больницы в крайне тяжелом состоянии, уже объявили о подозрении. Однако, по мнению депутата облсовета, происходит нечто странное.

"Мое оценочное суждение: версия, что ребенок получил эти страшные травмы после падения с кучи кирпичей, не выдерживает критики. После этого комментария сотрудницы черкасской полиции врачи стали очень сдержанно комментировать ситуацию. Но в первые сутки они говорили все как есть. Говорили правду.

Понимаете, я лично видел Андрюшу. Когда отсутствует часть уха, или губа, или половой орган... Оторваны или отгрызены - не знаю... Ну как?! Что значит "сам себе расчухал"?! Ну должны же быть остатки морали!

Еще не было результата официальной судмедэкспертизы, но в полиции такое говорят", – рассказал Олег Петренко.

По его словам, он не знает, кто такое сотворил с ребенком – собаки или люди: "Я просто констатирую факт и хочу, чтобы полиция установила, что же произошло. Требую правды и справедливости".

В то же время, по словам Петренко, мать мальчика (как и его отчим. – Ред.) выгораживает бабушку, говорит, что все это выдумки, что произошел несчастный случай.

"Но ДАЖЕ если вынести за скобки увечья ребенка, кроме главной травмы – гематомы головного мозга, от которой Андрюша сейчас на грани... Пролежни говорят о том, что мальчик лежал без помощи несколько дней.

Значит для такого поведения, бездействия этой женщины были причины? Значит что-то хотели скрыть? Как минимум тут преступное бездействие.

Ни врач скорой, ни другие врачи в больнице – не судмедэксперты. Но они опытные специалисты, которые за десятки лет практики видели всякое, вот только подобного – еще нет", – добавил Олег Петренко.

По словам депутата, глядя на искалеченного мальчика плакали все: и врачи, и следователи полиции и прокуратуры. "Плакали мужчины. И я тоже. Потому что такое в голове не укладывается", – говорит депутат.

Он считает, что правда все равно выйдет наружу – рано или поздно.

"Я не хочу, чтобы произошедшее с этим ребенком, осталось просто цифрой в статистике уголовных производств. Насколько я знаю, несоизмеримо адекватнее в этом деле позиция прокуратуры. Что касается полиции – это полный трэш: соседи этой семьи боялись давать показания, потому что видели абсолютную безнаказанность. Бабушка мальчика находилась в розыске, но жила в своем доме.

Даже сегодня, во время обыска, она "командовала" полицейскими: сюда заходите, а сюда, в эти комнаты, нельзя.

От позиции полиции люди в полном шоке. Так о чем можно говорить? На какую справедливость должны рассчитывать люди?", – резюмировал Олег Петренко.

И все же он верит, что огласка, внимание общественности и позиция прокуратуры способны переломить ситуацию.

P.S. 30 августа в Черкассах суд собирался избрать меру пресечения подозреваемой – Виктории Лясовой. "Однако когда судья увидел, что приехали журналисты, перенес заседание на завтра. Причем оно будет проходить в закрытом режиме", – рассказал наш собеседник.

О том, за что был судим отчим Андрея и как бабушка годами жила, находясь в розыске, читайте в следующем материале.

---------------------------------------------------------------------

OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий и расследованием страшного преступления.