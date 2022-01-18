Ребенка спрятали в бетонной "гробнице": новые подробности убийства в Запорожской области

Поиском 11-летнего Максима Самофалова, который исчез почти пять месяцев назад в Акимовке Мелитопольского района, занимались полицейские, родственники и волонтеры. Все надеялись на лучшее, однако 17 января стало известно о гибели ребенка, которого после похищения две недели держали в подвале двое мужчин.

Об обстоятельствах исчезновения Максима, где нашли тело ребенка и кого подозревают в его убийстве – читайте в материале OBOZREVATEL.

Информация об исчезновении Максима появилась в сети 2 сентября 2021 года. Полиция, СМИ, волонтерские организации опубликовали фото мальчика с просьбой помочь в поиске. Однако пропал он еще в конце августа.

Видео дня

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, мать Максима заявила правоохранителям, что три дня "искала его сама". По ее словам, он вышел от бабушки 29 августа и исчез. Однако похоже, что на самом деле это произошло еще раньше – 26-го. "Женщина надеялась, что он вернется, так как ранее ребенок не раз убегал", – говорит наш собеседник.

В поле зрения полиции эта семья попала еще в 2020 году. "В январе на 102 позвонил человек и сказал, что маленький ребенок гуляет по улице сам, без родителей. В мае было еще два сигнала, а в июле правоохранители заметили ребенка на автовокзале: Максим объяснил, что хотел съездить к морю, но опоздал на маршрутку. Два раза полицейские списывали материалы дела, а два раза составляли админпротоколы", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Начальник службы по делам детей Акимовского сельсовета Наталия Кузнецова рассказала нашим журналистам, что семья была "на контроле". Чиновница работает на этой должности с июня 2021 года, а по ее словам уже в июле они занялись семьей Максима из-за того, что он мог не ночевать дома, бродяжничал.

Сотрудники службы по делам детей поговорили и с самим Максимом, и с его матерью. Причем, по их словам, в доме женщины все было нормально: "Она не работает, так как находится в декретном отпуске с младшим ребенком, не злоупотребляет, а в холодильнике есть запас продуктов. Мальчик был ухожен".

По словам Кузнецовой, с Еленой созванивались, она являлась в службу. А на заседании исполкома вынесли решение об устройстве Максима в школу-интернат (в с. Терпение Мелитопольского района) на 2021/22 учебный год.

По словам местных жителей, на самом деле Максим жил у бабушки на улице Зеленой: "Его мама Елена завела новую семью, а ее муж был не рад Максиму, не хотел, чтобы тот с ними жил. Мальчик очень хороший, добрый и ласковый, ему была нужна материнская любовь и внимание, но мать выбрала "личную жизнь", – рассказала жительница Акимовки.

Еще одна женщина поделилась, что ребенок часто приходил к ней ночами на работу, она его подкармливала, разговаривала: "Максиму очень не хватало внимания и заботы. Да мамы ему не хватало!"

Куда смотрела служба по делам детей и не был ли их надзор формальностью – утверждать не можем, но сама ситуация из ряда вон. "Тем более, что летом 2020 года другой, 16-летний, сын Елены был осужден за кражу и приговорен к году лишения свободы. Если дети предоставлены сами себе, такой итог – только вопрос времени", – говорит собеседник OBOZREVATEL в полиции.

16 января сотрудники криминальной полиции, которые почти пять месяцев расследовали исчезновение ребенка, получили оперативную информацию и приехали в соседнее село. Радивоновка находится всего в десяти километрах от Акимовки, где жил Максим Самофалов. Тут, на территории одного из домовладений во время обыска и нашли тело ребенка.

"Убийцы закопали тело на два метра под землей, а затем залили пол подвала бетоном, чтобы "замести следы", – рассказал источник OBOZREVATEL. По его словам, в самом доме зарегистрирован один из подозреваемых в убийстве.

По информации полиции Запорожской области, 11-летнего мальчика две недели после похищения держали в этом подвале, но мотивы похищения пока не озвучивают. Также пока нет данных о результатах судебно-медицинской экспертизы, а что происходило в подвале с ребенком, страшно даже представить.

Вечером 17 января стало известно о задержании двух подозреваемых в ужасном преступлении – спецназ КОРД "взял" их в Запорожье.

По данным OBOZREVATEL, один из них – 25-летний житель Радивоновки Валерий К. – ранее судимый за кражу с проникновением в жилье.

Второй – 45-летний Геннадий В., житель Акимовки. Он имел две судимости – за хулиганство с применением оружия и за изнасилование (девять лет провел за решеткой).

Им уже объявили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.3 ст. 146), а также в умышленном убийстве малолетнего ребенка (ч.2, 3, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Преступникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

OBOZREVATEL будет следить за расследованием страшного преступления.