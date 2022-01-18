Ребенка спрятали в бетонной "гробнице": новые подробности убийства в Запорожской области

Олег Шевченко
Расследования
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убийство Максим Самофалов

Поиском 11-летнего Максима Самофалова, который исчез почти пять месяцев назад в Акимовке Мелитопольского района, занимались полицейские, родственники и волонтеры. Все надеялись на лучшее, однако 17 января стало известно о гибели ребенка, которого после похищения две недели держали в подвале двое мужчин.

Об обстоятельствах исчезновения Максима, где нашли тело ребенка и кого подозревают в его убийстве – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мама не заявляла в полицию несколько дней

Информация об исчезновении Максима появилась в сети 2 сентября 2021 года. Полиция, СМИ, волонтерские организации опубликовали фото мальчика с просьбой помочь в поиске. Однако пропал он еще в конце августа.

Максим Самофалов жил в Акимовке
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Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, мать Максима заявила правоохранителям, что три дня "искала его сама". По ее словам, он вышел от бабушки 29 августа и исчез. Однако похоже, что на самом деле это произошло еще раньше – 26-го. "Женщина надеялась, что он вернется, так как ранее ребенок не раз убегал", – говорит наш собеседник.

В поле зрения полиции эта семья попала еще в 2020 году. "В январе на 102 позвонил человек и сказал, что маленький ребенок гуляет по улице сам, без родителей. В мае было еще два сигнала, а в июле правоохранители заметили ребенка на автовокзале: Максим объяснил, что хотел съездить к морю, но опоздал на маршрутку. Два раза полицейские списывали материалы дела, а два раза составляли админпротоколы", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Ребенок пропал из Акимовки Мелитопольского района Запорожской области
Не хватало любви

Начальник службы по делам детей Акимовского сельсовета Наталия Кузнецова рассказала нашим журналистам, что семья была "на контроле". Чиновница работает на этой должности с июня 2021 года, а по ее словам уже в июле они занялись семьей Максима из-за того, что он мог не ночевать дома, бродяжничал.

Сотрудники службы по делам детей поговорили и с самим Максимом, и с его матерью. Причем, по их словам, в доме женщины все было нормально: "Она не работает, так как находится в декретном отпуске с младшим ребенком, не злоупотребляет, а в холодильнике есть запас продуктов. Мальчик был ухожен".

39-летняя Елена несколько дней не заявляла в полицию об исчезновении сына.

По словам Кузнецовой, с Еленой созванивались, она являлась в службу. А на заседании исполкома вынесли решение об устройстве Максима в школу-интернат (в с. Терпение Мелитопольского района) на 2021/22 учебный год.

По словам местных жителей, на самом деле Максим жил у бабушки на улице Зеленой: "Его мама Елена завела новую семью, а ее муж был не рад Максиму, не хотел, чтобы тот с ними жил. Мальчик очень хороший, добрый и ласковый, ему была нужна материнская любовь и внимание, но мать выбрала "личную жизнь", – рассказала жительница Акимовки.

Еще одна женщина поделилась, что ребенок часто приходил к ней ночами на работу, она его подкармливала, разговаривала: "Максиму очень не хватало внимания и заботы. Да мамы ему не хватало!"

11-летний Максим Самофалов пропал в конце августа 2021 года в Акимовке Мелитопольского района

Куда смотрела служба по делам детей и не был ли их надзор формальностью – утверждать не можем, но сама ситуация из ряда вон. "Тем более, что летом 2020 года другой, 16-летний, сын Елены был осужден за кражу и приговорен к году лишения свободы. Если дети предоставлены сами себе, такой итог – только вопрос времени", – говорит собеседник OBOZREVATEL в полиции.

Тело нашли в 10 километрах от дома

16 января сотрудники криминальной полиции, которые почти пять месяцев расследовали исчезновение ребенка, получили оперативную информацию и приехали в соседнее село. Радивоновка находится всего в десяти километрах от Акимовки, где жил Максим Самофалов. Тут, на территории одного из домовладений во время обыска и нашли тело ребенка.

"Убийцы закопали тело на два метра под землей, а затем залили пол подвала бетоном, чтобы "замести следы", – рассказал источник OBOZREVATEL. По его словам, в самом доме зарегистрирован один из подозреваемых в убийстве.

По информации полиции Запорожской области, 11-летнего мальчика две недели после похищения держали в этом подвале, но мотивы похищения пока не озвучивают. Также пока нет данных о результатах судебно-медицинской экспертизы, а что происходило в подвале с ребенком, страшно даже представить.

Что известно об убийцах

Вечером 17 января стало известно о задержании двух подозреваемых в ужасном преступлении – спецназ КОРД "взял" их в Запорожье.

По данным OBOZREVATEL, один из них – 25-летний житель Радивоновки Валерий К. – ранее судимый за кражу с проникновением в жилье.

25-летний Валерий зарегистрирован в доме, где произошло убийство

Второй – 45-летний Геннадий В., житель Акимовки. Он имел две судимости – за хулиганство с применением оружия и за изнасилование (девять лет провел за решеткой).

КОРД задержал подозреваемых в убийстве ребенка.

Им уже объявили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.3 ст. 146), а также в умышленном убийстве малолетнего ребенка (ч.2, 3, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Преступникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Максим Самофалов был убит в соседнем селе.

OBOZREVATEL будет следить за расследованием страшного преступления.

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