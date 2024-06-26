Два года скрывался от мобилизации: СБУ задержала предателя, готовившего ракетные удары РФ по Буковине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного предателя, который помогал России готовить ракетно-дроновые удары по Буковине. 36-летний Черновцы в течение двух лет скрывался от мобилизации и дистанционно предложил оккупантам свою помощь: хотел даже вступить в формирования вражеской армии.

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По заданию российских спецслужб он собирал информацию о расположении складов горюче-смазочных материалов в Черновцах и области. Подробности рассказали в СБУ.

"Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-дроновые удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ. Фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, который два года скрывался дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства", – отметили в СБУ.

В Службе добавили, что с целью доказать захватчикам свою преданность "русскому миру", предатель в эфире российской чат-рулетки демонстративно поджег государственный флаг Украины.

По заданию от российских кураторов злоумышленник пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях. Контактировал с оккупантами он с помощью одного из российских видеочатов, находящихся под контролем российских спецслужб.

"Также предатель писал в прокремлевских пабликах о своем желании присоединиться к рядам российских боевиков, чтобы воевать против Украины. Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом. Сотрудники СБУ заблаговременно установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его", – отметили в Службе.

По месту жительства предателя спецназовцы провели обыски, в ходе которых изъяли 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Черновчанину сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (окончено покушение на совершение государственной измены, совершенной в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей и может остаться за решеткой сроком до 15 лет.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении генералу Росгвардии Игорю Турченюку. Этот оккупант командует группировкой войск "Юг" Росгвардии. Подразделения под его командованием участвовали в захвате правобережья Херсонщины в начале полномасштабного вторжения.

Также именно Турченюк командовал "фильтрационными" группами оккупантов, которые занимались преследованием движения сопротивления. По его приказу российские военные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ.

Подчиненные Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и конфисковывали автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. Людей при этом грабили: отбирали документы, деньги, мобильные телефоны, другие личные вещи.

По данным следствия, действия Турченюка привели к гибели не менее двух тысяч мирных лиц.

К тому же, он является одной из ключевых фигур в оккупации Крымского полуострова в 2014 году.