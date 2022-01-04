Разбирал гранату в квартире: на Запорожье мужчине при взрыве оторвало руку. Фото

В Днепрорудном, что в Запорожской области, в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв гранаты. Вследствие инцидента пострадал 51-летний мужчина – ему оторвало руку.

Сейчас он находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.

ЧП произошло в понедельник, 3 января, около 9 часов вечера. В полицию о том, что в больницу доставили мужчину с взрывными травмами, среди которых осколочные ранения конечностей, раны туловища, а также травматическая ампутация кисти руки, сообщили медики.

На место взрыва выезжали следователи отделения полиции и специалисты взрывотехники.

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Они установили, что мужчина находился в съемной квартире, где проживал вместе со своей женой. Он самостоятельно разбирал запал гранаты "Ф-1" и в какой-то момент произошел взрыв. Кроме него, в доме больше никто не пострадал.

Сотрудники полиции в квартире нашли и изъяли другие боеприпасы. Среди которых – более 170 боевых патронов разных калибров, 1 граната РГД с запалом Второй мировой войны, 1 граната РГД без запала времен Второй мировой войны, 1 барабан с патронами калибра 7, 62мм, 3 штык-ножа и предмет, похожий на винтовку "Мосина".

Пострадавший объяснил, что боеприпасы он собирал в течение длительного времени, якобы откапывая их в поле, и хранил по месту жительства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 263 ( Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в поселке Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина бросил во двор частного дома боевую гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области взорвалась граната. Подрывник получил ранение и находится в крайне тяжелом состоянии. Во время ЧП также пострадали трое правоохранителей.

В Калуше Ивано-Франковской области в квартире пятиэтажного дома взорвалась граната. Происшествие случилось вечером 31 августа.