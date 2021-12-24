Под Киевом мужчина из мести бросил гранату во двор частного дома. Видео

В поселке Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина бросил во двор частного дома боевую гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей к ним обратился 49-летний житель Бучанского района, который сообщил, что ночью услышал взрыв.

"На камерах видеонаблюдения было видно, как мужчина в темной одежде бросил в сторону частных домов какой-то предмет, а через мгновение раздался взрыв. Во дворах нескольких домов полицейские обнаружили рычаг и части от гранаты Ф1, которая, вероятно, повредила здания и забор", – рассказали в пресс-службе.

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Полицейские установили, что к происшествию может быть причастен 29-летний уроженец Черниговской области. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и подделку документов. С 2018 года злоумышленник находился в розыске.

"Также выяснилось, что во время совершения правонарушения мужчина повредил имущество сразу нескольких хозяев, хотя планировал "проучить" только одного из потерпевших. Известно также, что пострадавший уже некоторое время получал разного рода унизительные послания от незнакомцев, в том числе надписи на заборе и плакаты с провокационными сообщениями", – уточнили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в преднамеренном повреждении имущества путем взрыва. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 8 августа в городе Кривой Рог Днепропетровской области взорвалась граната. Подрывник получил ранение. Во время ЧП также пострадали трое правоохранителей.

В Молочанске в Запорожье мужчина взорвал гранату, когда узнал о том, что его уволили с работы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове 8 июня во время конфликта мужчина взорвал гранату. В результате происшествия пострадали пять человек.