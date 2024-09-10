Работали на врага: СБУ задержала экс-чиновника Купянского горсовета и агитаторшу из Херсона. Фото

В Харьковской и Херсонской областях Служба безопасности Украины поймала еще двух коллаборантов, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с Российской Федерацией. На врага работали экс-чиновник Купянского горсовета и агитаторша из Херсона.

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Пресс-служба СБУ сообщила о новых задержаниях 10 сентября. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Один из фигурантов – бывший чиновник Купянского городского совета. Когда территория была захвачена россиянам, он добровольно вступил в местную оккупационную т.н. администрацию. Противник назначил мужчину "главным специалистом отдела строительства".

На этой должности коллаборант занимался реконструкцией разрушенных россиянами зданий для их дальнейшей передачи на нужды страны-агрессора.

В первую очередь на таких объектах враг поселял личный состав ВС РФ и обустраивал склады с боеприпасами.

После деоккупации громады коллаборант бежал в Харьков, где скрывался как переселенец.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.

Еще одной приспешницей врага оказалась жительница Херсона, которая в начале полномасштабного вторжения устроилась в оккупационный "избирком".

Женщина работала в т.н. мобильных группах голосования. Вместе с коллегами она обходила жилища своих соотечественников и агитировала их поддержать фейковый "референдум".

Одновременно коллаборантка требовала поставить подпись в "бюллетенях по присоединению" Херсонщины к России.

Когда Силы обороны освободили Херсон, злоумышленница осталась в городе, пыталась "залечь на дно" и избежать правосудия.

Обоим фигурантам объявлено о подозрении по следующим статьям УК (в соответствии с совершенными преступлениями) :

◾️ ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

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