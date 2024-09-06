Разведывал локации: СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв оккупантов в Покровск. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента российской ФСБ в Донецкой области. 40-летний местный житель собирал для россиян данные, необходимые им для прорыва в город Покровск.

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Предатель входил в масштабную агентурную сеть ФСБ, функционировавшую в ряде регионов нашего государства: девять членов этой сети задержали несколько раньше. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного участника масштабной агентурной сети ФСБ, которую нейтрализовали в августе этого года. Тогда во время спецоперации в шести регионах Украины одновременно задержали 9 российских агентов. Они корректировали воздушные удары РФ по Днепру, Запорожью, Сумам, а также по Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Разоблачен десятый участник вражеской группы, который шпионил за Силами обороны на самом тяжелом направлении фронта – Покровском", – отметили в Службе.

Предателем оказался 40-летний житель Покровска: внимание российской спецслужбы он привлек из-за пророссийских комментариев, которые оставлял в сети Telegram.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, на Россию предатель перед разоблачением успел поработать около трех месяцев: завербовали его сотрудники ФСБ в мае этого года.

"В течение 3 месяцев подозреваемый посылал вражеской спецслужбе текстовые сообщения, в которых раскрыл локации личного состава и техники украинских защитников. Мужчина отчитывался о результатах наблюдений за автодорогами, на которых видел военные транспортные средства. Кроме того, отмечал объекты гражданской инфраструктуры", – отметили в ОГПУ.

Так, в частности, предатель пытался установить, где дислоцируются личный состав и тяжелое вооружение ВСУ как вблизи Покровска, так и в районе соседнего Мирнограда. Особый интерес для него представляли укрепрайоны и огневые позиции артиллерии, держащей под огненным контролем штурмовые группы российских войск.

Пытался вражеский агент также отслеживать маршруты движения и количество военных колонн, направлявшихся на усиление передовых позиций украинских войск.

"Разведанные нужны были рашистам для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват Покровска и близлежащих населенных пунктов, где продолжаются тяжелые бои", – пояснили в СБУ.

Чтобы собрать интересующую оккупантов информацию, мужчина обходил прифронтовую местность и скрыто фиксировал расположение подразделений Сил обороны.

Однако сотрудники СБУ положили конец этому "сотрудничеству": они задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства. Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами преступных действий.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит серьезное наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала банкира, работавшего на российскую военную разведку в Харькове.

Руководитель отдела одного из банков, оказавшийся агентом военной разведки страны-агрессора РФ, разведывал локации войск Украины, задействованных в обороне Харькова. Предатель ездил по областному центру на собственном авто и скрыто снимал расположение военных объектов на телефон. Также он собирал для врага информацию о местах и последствиях воздушных ударов по Харькову.

После задержания предателя следователи установили личность его куратора: им оказался еще один работник украинского банка, россиянин, задержанный по подозрению в подготовке ракетно-бомбовых ударов по облцентру.

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