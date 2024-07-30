Работал по 'заказу': в Харькове разоблачили молодого человека, который поджег автомобиль украинского военнослужащего. Фото

В Харькове разоблачили злоумышленника, который поджег автомобиль украинского военнослужащего. Им оказался 18-летний молодой человек, которому сообщили о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, в ночь на 26 июля этого года, находясь на ул. Чеботарской в Холодногорском районе Харькова, молодой человек поджег автомобиль "Land Rover Range Rover".

Камуфляжный цвет автомобиля натолкнул подозреваемого на мысль, что он принадлежит украинскому военнослужащему.

Злоумышленник поджег автомобиль с помощью бутылки с легковоспламеняющейся смесью, которую приготовил заранее. В результате транспортное средство сгорело дотла, нанеся значительный ущерб владельцу.

После поджога злоумышленник скрылся с места преступления, но правоохранители быстро разоблачили и задержали его. Установлено, что подозреваемый, в поисках возможности заработать, отозвался на объявление, где предлагали задачу уничтожать автомобили украинских защитников. За успешно выполненную задачу молодой человек получил 40 тысяч гривен, хотя обещанная сумма была значительно выше.

Правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям и принимают меры для идентификации "кураторов", вероятно с территории РФ, по заказу которых молодой человек совершал противоправные действия. После проведения необходимых следственно-розыскных мероприятий, всем причастным к этим преступлениям будет дана надлежащая правовая оценка.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военнослужащих ВСУ. Это делается в целях дестабилизации ситуации в Украине. С начала 2024 г. в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет.

Ранее сообщается, что Нацполиция ликвидировала масштабный наркокартель, сбывавший наркотики и психотропы через интернет на более чем 11,5 млн грн ежемесячно. Полицейские провели спецоперацию на территории девяти регионов Украины и задержали 14 наркодилеров.

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