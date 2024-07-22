Задержали 14 наркодилеров и 'товара' на 11,5 млн. грн.: в Украине перекрыли крупный канал сбыта психотропов и наркотиков. Фото и видео

Нацполиция ликвидировала масштабный наркокартель, сбывавший наркотики и психотропы через интернет на более 11,5 млн грн ежемесячно. Полицейские провели спецоперацию на территории девяти регионов Украины и задержали 14 наркодилеров, распространявших наркотические вещества, используя разветвленную сеть Telegram-каналов.

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Об этом сообщили пресс-службе Нацполиции и Офиса генпрокурора. Отмечают, что все злоумышленники уже находятся за решеткой

По данным генпрокуратуры, организовал наркобизнес 25-летний житель Днепра. Наркоторговцы работали на территории столицы, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Николаевской областей.

Каждый из участников межрегиональной группы отвечал за свое направление работы – снабжение, хранение "товара", последующий сбыт и легализацию средств, полученных от наркотрафика.

Наркодилеры получали заказы с помощью мессенджеров, а доставляли товар покупателям через сервисы почтовых отправлений и так называемые закладки.

"По результатам 50 санкционированных обысков на территории девяти регионов государства из незаконного оборота изъято более 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамин, мефедрон, каннабис, таблетки MDMA, 200 LSD марок, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет более 11 млн грн, а также наличные деньги в разной валюте в сумме 2,8 млн грн, 8 автомобилей стоимостью свыше $170 тыс., оружие и патроны к нему", - отчитались в Нацполиции.

Во время проведения спецоперации правоохранители с помощью силовой поддержки полков полиции особого назначения и КОРД Главных управлений полиции в регионах, а также бойцов ТОР Управления патрульной полиции Сумщины, задержали 14 человек.

Все наркодилеры уже за решеткой, им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) УК Украины.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к этой преступной деятельности, а также установлению каналов поступления наркотиков и прекурсоров.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали нарколабораторию, которая ежемесячно приносила злоумышленникам более 1 млн грн прибыли. Злоумышленники действовали на территории столицы, Киевщины и Винницкой области.

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