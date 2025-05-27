Пытался избежать мобилизации во второй раз: в полиции раскрыли подробности о мужчине, который совершил самоубийство в здании ТЦК в Харькове

Мужчина, который покончил с собой в здании Шевченковского РТЦК и СП в Харькове, уже имел предыдущие столкновения с военкоматом в Чугуевском районе. Правоохранители исследовали обстоятельства гибели и заверили, что давления на него не оказывали.

Видео дня

Об этом рассказал руководитель полиции Харьковщины Петр Токар в комментарии "Суспільному". По его словам, ранее погибший мужчина смог избежать мобилизации, поскольку не сообщал свои персональные данные. Поэтому не удалось установить его личность и проверить ее по учетам.

"Это было ранее в Чугуевском районе. Ему удалось избежать мобилизации, не называя своих персональных данных. И он пытался это сделать во второй раз", – сказал Токар.

Когда именно произошел этот первый случай, в полиции не сообщили. Также невозможно проверить, получил ли мужчина какие-либо травмы во время пребывания в ТЦК Чугуевского района, поскольку следствие не имеет свидетелей или документальных подтверждений. Такую информацию правоохранители получили только из сообщений самого погибшего.

"Это было значительный промежуток времени назад, у нас нет сейчас человека, который может это сказать, это мы понимаем только из его сообщений", – отметил руководитель полиции Харьковщины.

По его словам, расследование обстоятельств смерти мужчины показало, что к совершению суицида его не склоняли. Полиция исследовала

"Нами были исследованы видеозаписи камер видеонаблюдения, где никаких насильственных действий, никаких действий, направленных на принуждение к совершению самоубийства не было", – отметил он.

Токарь отметил, что следователи также проанализировали сообщения, которые погибший выставлял в различных чатах, где прослеживался мотив совершения самоубийства. В частности мужчина писал, что категорически не хочет идти на "братоубийственную" войну и рассматривает возможность самоубийства. Он не поддерживал военные действия, не донатил на нужды украинских защитников, не желал брать оружие в руки и жаловался на применение физической силы против него в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. На время служебного расследования начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранили от обязанностей.

По словам главы управления Нацполиции в Харьковской области Петра Токара, эксперты не обнаружили на теле умершего телесных повреждений, кроме тех, что возникли в результате падения с высоты.

"Во время проведения вскрытия трупа погибшего лица не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, не присущих для падения с высоты третьего этажа", – сказал Токар.

Он уточнил, что у следствия "нет оснований считать, что человека довели до самоубийства".

Следователи полтавского теруправления Государственного бюро расследований взялись за расследование дела. Они выясняют, на каких основаниях находился в районном ТЦК Харькова мужчина, который выпрыгнул из окна и погиб. После передачи материалов дела в ГБР открыто соответствующее уголовное производство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!