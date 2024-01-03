Пытались сбежать из Украины: возле границы с Венгрией поймали группу из 12 мужчин. Фото

Недалеко от границы с Венгрией задержали группу из 12 мужчин. Они пытались сбежать от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.

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Об этом 3 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Ведомство также обнародовало фото задержания.

"Прогулка" в Венгрию за 12 тыс. грн. Группу из 12 мужчин задержали возле границы с Венгрией. Бесполезная попытка бегства от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами", – рассказали в ГПСУ.

Также пограничники задержали организатора "путешествия", перевозившего мужчин собственным транспортом за 12 тыс. грн с каждого.

Дела направлены в суд, сообщили в Госпогранслужбе.

Как известно, граница Украины с Венгрией пролегает в пределах Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе двое мужчин пытались вернуться в Украину из Румынии по бурной реке Тиса. Спасли их от утопления пограничники.

А в ноябре двое других мужчин собирались переплыть Тису и добраться до Румынии на надувных "пончиках". В ГПСУ тогда заявили, что с начала вторжения на этой реке погибло 19 мужчин, и призвали не рисковать жизнью.

Также сообщалось, что у границы со Словакией задержали сразу 16 мужчин, которые пытались незаконным способом выехать из страны.

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