Двое закарпатцев хотели попасть в Украину из Румынии вплавь через Тису и чуть не утонули: их спасли пограничники. Фото

Двое мужчин из Закарпатья пытались вернуться на территорию Украины из Румынии. Границу они решили пересечь вне пунктов пропуска – по бурной реке Тиса.

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Такая задумка едва не стоила мужчинам жизней: спасти их от утопления пограничники. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Двое закарпатцев пытались незаконно пересечь границу из Румынии в Украину через Тису. Оба "вооружились" гидрокостюмами, однако с первых минут погружения потеряли силы из-за холодного и мощного течения", – говорится в сообщении.

В Украину, пусть и таким опасным путем, добраться удалось одному из смельчаков, второй остался в Румынии.

"Первого отбросило на румынский берег, его вытащили румынские пограничники. Второго – на украинский, но самостоятельно выбраться из воды он не мог. Пограничники вытащили "дайвера" и доставили в подразделение, где предоставили сухую одежду и согрели", – рассказали в ГПСУ.

Причины, по которым мужчины стремились попасть в Украину в обход пунктов пропуска, пограничники не уточнили. Однако напомнили, насколько опасны могут быть стремительные и холодные горные реки и призвали тех, кто подумывает повторить подобный поступок, не рисковать жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что у границы со Словакией пограничники задержали сразу 16 мужчин. Они пытались незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу. 13 хотели оставить Украину двумя группами, еще три шли по одному.