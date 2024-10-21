Пытались продать российские 'трофеи': в ряде регионов Украины задержали подпольных торговцев оружием. Фото

Служба безопасности и Нацполиция предотвратили незаконный оборот оружия в четырех регионах Украины. Правоохранители задержали семерых мужчин, пытавшихся торговать "трофейным" вооружением российских оккупантов в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 21 октября. Отмечается, что проведен ряд комплексных мероприятий в этих четырех областях.

Установлено, что подпольные торговцы оружием вывозили средства поражения с мест бывших боеприкосновений на востоке Украины, куда они ездили как "волонтеры". Обнаруженное оружие продавали через личные уголовные связи.

У задержанных изъяли российские гранатометы "Джмиль", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

Правоохранители задержали семерых злоумышленников:

В Днепре задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитета.

Для скрытого хранения оружия он оборудовал тайник на территории своей СТО.

На Закарпатье на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила.

Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома.

В Тернопольской области разоблачены еще два дельца, предлагавшие трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".

В Житомирской области на нелегальной торговле оружием разоблачили и задержали трех жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

"По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до семи лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области у мужчины изъяли целый арсенал. Во время обыска у него, в частности, изъяли снайперскую винтовку, автомат и гранаты.

Другой мужчина в Белоцерковском районе Киевской области также хранил у себя дома оружие. Во время обысков правоохранители нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.