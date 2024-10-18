Гранаты, снайперская винтовка и автомат: в Киевской области у мужчины изъяли целый арсенал. Фото

В Вышгородском районе Киевской области правоохранители разоблачили местного жителя на хранении оружия. Во время обыска у него, в частности, изъяли снайперскую винтовку, автомат и гранаты.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Правоохранители Вышгородщины разоблачили злоумышленника, незаконно хранившего оружие и боеприпасы на территории гаражного кооператива в городе Славутич. Правоохранители провели ряд следственных действий и оперативных мероприятий и задокументировали противоправную деятельность 40-летнего местного жителя", – рассказали в полиции.

Во время обыска полицейские нашли и изъяли четыре корпуса гранат Ф-1, две обломочные гранаты типа М-67 с взрывателями, автомат АКС-74У и семь магазинов к нему, штык, снайперскую винтовку с пятью магазинами, ночной стрелковый и снайперский оптические. прицелы. А также два глушителя, 1147 патронов калибра 5,45 мм и 144 патронов калибра 7,62 мм.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков, в частности, стражи порядка нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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