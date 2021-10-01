Ездят пьяными, убивают украинцев и хотят избежать наказания: самые резонансные ДТП сентября

Количество ДТП в Украине продолжает расти, каждый месяц сотни семей переживают потерю близких людей. Но многие водители даже не обращают внимания на печальную статистику смертельных аварий и игнорируют правила дорожного движения.

Немало горя украинцам принес и сентябрь. OBOZREVATEL рассказывает о самых резонансных ДТП первого осеннего месяца нынешнего года (фото и видео 18+).

В городе Рудки Львовской области 3 сентября фура с прицепом, груженным щебнем, оборвала жизнь троих взрослых, а также тяжело травмировала двух девочек.

Видео дня

Судя по видеозаписи, которая появилась в сети, в тот день грузовик Renault ехал по улице Самборской, когда со второстепенной дороге перед ним неожиданно выехал белый бус. Чтобы избежать столкновения, водитель фуры совершил маневр, но многотонную машину занесло, и она протаранила столб, а потом прицеп врезался в магазин.

В тот момент возле здания остановился 47-летний житель села Хлопчици Владимир Качмар для того, чтобы надеть на свою 10-летнюю дочь Таню куртку. Кроме того, рядом проходила 47-летняя медсестра Ольга Кузимко, которая возвращалась домой после ночной смены. Также после занятий возвращалась 16-летняя студентка юридического колледжа Настя Попович, жительница села Сусолов.

К сожалению, от полученных травм на месте аварии погибли 36-летний водитель грузовика, а также двое взрослых. Неравнодушные свидетели ДТП из груды кирпичей и щебня достали живыми двух девочек, которых сразу же госпитализировали в больницу.

Медики были вынуждены ампутировать ногу Тане, у которой были раздроблены кости, и диагностировали мозговую кому. У Анастасии врачи обнаружили перелом основания черепа. Обеим девочкам предстоит долгое и дорогостоящее лечение.

В Днепре на улице Калиновой 12 сентября пьяный водитель Mercedes едва не убил шестерых пешеходов.

Предварительно было установлено, что автомобиль на скорости столкнулся с Mitsubishi, после чего буквально снес светофор и выехал на встречную полосу. Дальше машина сбила на пешеходном переходе мужчину, после чего заехала на тротуар, где сбила еще трех человек и врезалась в дом.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медучреждения были доставлены шесть человек, в том числе двое детей – пешеходы, а также пассажиры двух автомобилей.

По факту аварии, совершенной в состоянии опьянения, было открыто уголовное производство.

В дальнейшем появилась информация, что у водителя Mercedes ранее были проблемы с законом – торговля наркотиками и ограбление. Кроме того, он находился под следствием по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В элитном поселке Козин Киевской области 12 сентября элитный Mercedes "кубик" на огромной скорости протаранил Volkswagen Polo, который остановился на перекрестке. После этого водитель внедорожника даже не попытался узнать о состоянии людей в легковушке, и скрылся с места ДТП.

Позднее правоохранители нашли Mercedes, а потом и его владельца, который заявил, что хозяева Polo никаких "претензий не имеют". Позднее эту информацию подтвердила и владелица Volkswagen.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что в пострадавшей легковушке находились граждане Беларуси. Денис, который был за рулем Polo, рассказал нам, что ДТП произошло около 19 часов: "Полиция приехала поздно, примерно через полтора часа. Но к этому времени мы вроде бы разобрались сами".

На уточняющий вопрос, договорился ли водитель "кубика" с беларусами, мужчина ответил: "Можно сказать и так".

По данным собственных источников, владелец Mercedes-Benz АА0050ІЕ черного цвета – Кушка Олег Васильевич, правда, был ли за рулем авто именно он – неизвестно. Но в 2015-м он попался на пьяном вождении, а также был оформлен протокол за совершение ДТП.

В субботу, 25 сентября, на Житомирской трассе под Киевом произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе, полицейским. По предварительным данным правоохранители на служебной Toyota Corolla за нарушение ПДД остановили Skoda Octavia.

После общения с водителем легковушки полицейские начали оформлять административные материалы и в этот момент в машину правоохранителей на скорости въехал микроавтобус Ford Transit. После удара Toyota отбросило вперед на Skoda.

В результате ДТП в больницу с травмами были госпитализированы двое патрульных и один человек из Octavia.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови у водителя микроавтобуса обнаружили 1.16 промилле алкоголя.

В Николаевской области 27 сентября на трассе Снегиревка – Калиновка произошла страшная авария с участием трех автомобилей, которая унесла жизни четырех человек.

В тот день маршрутка Mercedes-Benz Sprinter ехала в направлении Снегиревки – в машине находились местные жители, которые возвращались после сбора помидоров в поле. В какой-то момент микроавтобус по касательной задел грузовик, ехавший по встречной полосе, после чего Mercedes выехал на обочину и столкнулся с прицепом припаркованного КамАЗа.

К сожалению, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 66-летний водитель микроавтобуса.

По словам людей, знавших водителя машины, у него был большой опыт вождения, но последние 10-15 лет мужчина не садился за руль. Якобы его попросили подменить другого водителя, который в тот день не смог выйти на работу.

Позднее стало известно, что Mercedes-Benz не имел лицензии на перевозку пассажиров.