На Николаевщине маршрутка попала в ДТП: 4 погибших, 6 пострадавших. Новые детали трагедии

На Николаевщине на трассе Снегиревка – Калиновка маршрутка попала в ДТП с двумя грузовиками. В результате погибли четверо человек, в том числе 66-летний водитель микроавтобуса. Еще шесть пассажиров получили травмы.

В селе, где жили погибшие, рассказали, что водитель имел в прошлом большой опыт вождения, но последние лет десять за руль не садился.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла вечером в понедельник, 27 сентября. Жители поселка Березнеговатое и одноименного района возвращались домой с работы (собирали помидоры на поле в соседнем населенном пункте).

Маршрутка Mercedes Benz Sprinter ехала в направлении Снегиревки, как внезапно водитель по касательной столкнулся с фурой, которая двигалась во встречном направлении. Водитель потерял управление и микроавтобус вынесло на обочину, где он столкнулся с прицепом стоящего КамАЗа.

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Погибли четыре человека, включая и 66-летнего водителя микроавтобуса. Спасателям пришлось вытаскивать людей с помощью специальных инструментов.

Один из жителей Березнеговатого знал погибшего водителя: "Его звали Вася Коваленко. В молодости он даже работал на БАМе. Лет 25 назад водил грузовые машины, потом много лет работал шофером в СЭС. А последние лет 10, а может и все 15, он за руль уже не садился, был на пенсии. И в этот раз его кто-то попросил подменить, вот он и поехал на бусе с людьми".

"Я так думаю, что он резко взял влево. А этот микроавтобус очень неустойчивый, вот он по касательной и задел грузовик. А дальше уже потерял управление и вылетел с дороги в прицеп", – считает мужчина.

Пострадавшая пассажирка также подтвердила, что на работу их всегда возил другой водитель, а в этот раз была замена. По ее словам, новый шофер все время куда-то торопился и ехал слишком быстро.

Среди жертв аварии оказался также 15-летний подросток, который ехал на сбор помидоров вместе с мамой (женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии).

По словам одной из жительниц Березнеговатого, в ДТП также погибла молодая мама, у которой остались двое маленьких детей.

"И еще погибла Ирина Коваленко, ей было около 50 лет, семьи и детей у нее не было. Раньше она преподавала тут танцы и была тренером по фитнесу. Но поскольку такой работы у нас в селе нет, то она тоже перебивалась временными заработками", – рассказывает женщина.

Только двум из пострадавших разрешили лечиться дома, остальные четверо остались в больнице скорой помощи Николаева.

Директор департамента государственного контроля на транспорте "Укртрансбезопасности" Андрей Ткачев заявил, что микроавтобус, который попал в смертельное ДТП, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения.