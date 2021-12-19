Торг очень быстро перерос в шантаж. Многословный и многозначительный.

Это я о заявлении заместителя главы МИД РФ Александра Грушко о том, что если НАТО и США откажутся от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, то РФ перейдёт в "режим создания контругроз".

Очевидно, что НАТО не пойдёт на уступки российскому шантажу, выходит России придется, как минимум продолжать демонстрацию наращивания войск у границ Украины, увеличив постоянную группировку войск у наших границ до 100-110 тыс человек с периодической вариацией +/-20%. Не исключено, официально ввести контингент в Беларусь, подведя свои части к границам стран Балтии и Польши с беларуских рубежей.

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На предельно недопустимый шаг – прямое полномасштабное вторжение в Украину – Россия вряд ли решится. Ведь Россия прекрасно понимает, что в этом горниле будет уничтожена практически вся основная, боеспособная часть российских войск, которую формировали последнее десятилетие. А неизбежные санкции окончательно уничтожат то, что называется российской экономикой.

В таком положении Россия будет уязвима для всех и по всем фронтам. Она сейчас с большим трудом способна контролировать границы своего необъятного государства, а в случае потери основных боеспособных частей и экономического кризиса, украинская авантюра ей может очень дорого стоить. Причём оплату эту будет взымать отнюдь не НАТО, а новые "друзья" России и представители внутренних противовесов центру.

Поэтому, если возобновление боевых действий на территории Украины станет для Кремля неизбежным шагом по демонстрации своей решительности, то это опять-таки будет гибридный формат, ограниченного сухопутного контингента. С этим форматом ВСУ очень хорошо знакомы. И если в 2014 году данный формат захлебнулся, то при нынешнем потенциале украинской армии его неизбежно укроет фиаско, с последствиями не меньшими, нежели описаны выше.

Все эти факторы говорят о том, что Россия находится не в самом выгодном положении. Эскалация для неё чревата. Боевые действия для неё чреваты. Россия загнала себя в глухой угол конфронтации с Западом, пожалуй, хуже которого не было со времён возникновения такого образования как Российская Федерация. Пространства для манёвров, как на внешней, так и внутренней арене у Москвы не осталось. Даже больше, она сама себя лишила возможности маневрировать, а те возможности, что у неё есть, опять-таки – чреваты последствиями.

Да, российские СМИ, "эксперты", "политологи" и просто говорящие головы сейчас в едином пропагандистском порыве будут вещать с голубых экранов в воскресном эфире о победе России над НАТО. Ведь великая Россия "требует" у жалкого НАТО! Этим словам будут искренне верить, и хлопать в ладоши жители Якутии, сидящие в неотапливаемых квартирах при -50 °С. Этим словам будут искренне верить, и хлопать в ладоши жители Воркуты, за время существования образования под названием Российская Федерация скатившиеся в ещё большую нищету, чем на закате СССР.

Российский пат выглядит именно так. Но легче от того никому не становится.