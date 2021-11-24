Кремль последствия не переживет: какие страны поддержат Украину в войне с Россией?

Западные СМИ все более уверенно говорят о реалистичности планов нового вторжения армии России в Украину. По данным разведки, нападение может произойти уже в конце января – начале февраля. Возле украинских границ уже сосредоточено более 90 тысяч российских военных.

Как НАТО, Евросоюз и США будут помогать Украине в случае полномасштабной войны, станут ли иностранные армии воевать вместе с нами и какие еще есть инструменты давления на Кремль – разобрался OBOZREVATEL.

С конца октября в западных СМИ начали появляться публикации о том, что РФ снова концентрирует войска и технику вблизи границы Украины. В статьях также публиковались видео из соцсетей, на которых видны военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты.

Видео дня

После этого угрозу военного вторжения подтвердили и власти Соединенных Штатов. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о "необычной активности" России и выразил надежду, что Кремль "не повторит ошибку 2014 года". Франция и Германия пригрозили Кремлю "серьезными последствиями". А в Великобритании добавили, что опасаются "случайной" войны.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов также рассказал, что Россия может начать операцию по наступлению уже в январе или феврале. По его словам, вторжение начнется с налетов авиации, затем – артиллерийские и бронетанковые атаки, потом воздушно-десантные атаки на востоке, высадка десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение со стороны Беларуси.

На Западе уже прозвучал ряд заявлений, свидетельствующий о том, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не оставят Украину наедине с российской агрессией. Эту информацию, в частности, подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Вопрос только в том, какого рода поддержки ждать украинским властям? Вот какие выводы можно сделать, исходя из слов западных топ-чиновников.

Запад вышлет военных

Министр обороны Швеции Петер Гультквист поддержал предложение о проведении учебной миссии ЕС в нашей стране. По его словам, шведские военные могут отправиться в Украину для обучения бойцов ВСУ.

"Мы открыты для этого... Мы считаем очень важным внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", – отметил он.

А издание Mirror писало, что из-за концентрации российских войск около украинской границы Великобритания намерена отправить в нашу страну 600 своих военнослужащих.

Америка даст оружие

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Вашингтоне заявил, то администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки в Украину своих советников, а также дополнительного вооружения.

В частности, речь идет о поставках новой партии минометов, противотанковых ракетных комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и закупленных ранее у России вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.

"Помощь Украине в случае вторжения со стороны России будет – нет никаких сомнений. Причем поддержка будет мощная. Прежде всего, это поставки оружия со стороны США и Великобритании. Как это было во время начала Второй мировой – когда Штаты долго не вступали в войну, пока на них японцы не напали, но зато была большая программа военной и экономической помощи Великобритании", – считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

Отключение от Swift

На Западе давно рассматривают идею отключения России от платежной системы SWIFT. В апреле Европарламент даже утвердил соответствующую резолюцию.

"Если такое наращивание военного потенциала в будущем будет трансформировано во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет суровой", – отмечается в документе.

Также в резолюции недвусмысленно оговаривается, что в случае очередного военного вторжения возможно прекращение импорта нефти и газа из РФ в Евросоюз, а европейские активы олигархов, близких к Кремлю, должны быть заморожены, а визы – аннулированы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук называл введение подобных санкций катастрофой для России. По его словам, у Кремля останется только один вариант – "миллиарды наличных в чемоданах".

"Это будут не просто последствия, а катастрофические последствия. Представьте себе: Россия экспортирует газ, но не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа в рублях – такой валюты, признанной миром, не существует... Это означает, что РФ может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться или рублями, или другими валютами, но не долларом и не евро", – отмечал он.

Настоящие адские санкции

Телеканал CNN также получил сведения и о том, что американская сторона неофициально ведет переговоры с европейскими партнерами о разработке нового пакета санкций против России.

"Американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания... Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают", – подтвердил слухи в комментарии OBOZREVATEL экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Кроме того, член Сената Конгресса демократ Роберт Менендес публично призвал ввести против Кремля санкции в случае новых агрессивных действий. Политик даже предложил свою систему контроля: каждые 15 дней оценивать ситуацию на границе, и в случае "значительной военной эскалации или других враждебных операций" в течение 30 дней предоставлять дополнительную военную помощь Киеву и накладывать новые ограничения на РФ. В частности, речь идет о:

высшем российском руководстве, включая главу государства, министров, военных;

финансовых учреждениях – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк;

газопроводе "Северный поток-2";

других структур и предприятий РФ.

"Российскую экономику можно ввести в состояние не просто кризиса, а хаоса, в течение дня. Отключение от Swift, санкции против энергетического сектора. Как результат – глобальное падение рубля, акций всех предприятий, отток инвестиций, прекращение международного сотрудничества и сделок. Уйдут все! Это можно сравнить с так называемым "черным вторником", который произошел в 1929 году. Экономике будет нанесен смертельный удар", – добавил Эйдман.

Но воевать за нас не будут

Не секрет, что украинцы возлагают большие надежды на прямую помощь НАТО в противостоянии с Россией. Однако, судя по заявлениям, сделанным на Западе, эти ожидания вряд ли оправдаются. Об этом можно судить по словам верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля. Он отметил, что из-за отсутствия оборонного альянса с Украиной ЕС не сможет оказать военную помощь в случае вторжения РФ.

"На сегодняшний день мы рассматриваем вариант как можно более широкого привлечения военных сил разных стран-членов НАТО, наших партнеров, к тренировочным миссиям на территории Украины. Это будет сдерживающим фактором возможного расширения агрессии России", – объяснил член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский.