Публично поддерживал действия государства-агрессора России: в Харькове задержан чилийский блогер. Фото

В Харькове СБУ задержала чилийского блоггера Гонзало Лиру, публично и активно поддерживавшего действия российских оккупантов на территории Украины. Иностранец распространял пророссийские нарративы на платформах YouTube и Telegram, а также онлайн участвовал в программах российских пропагандистов, распространяя фейки.

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Об этом 5 мая сообщила пресс-служба СБУ. По данным правоохранителей, Гонзало Лира уже несколько лет живет в Харькове, откуда и распространял антиукраинские настроения.

Блогер пытался дискредитировать украинских защитников и обвинял ВСУ в обстрелах Донецка, в то же время всячески героизировал военные преступления российских оккупантов.

"Он писал сообщения и снимал видеоролики о том, что вторжение России на территорию Украины является одним из самых блестящих вторжений в современной истории", и добавлял, что российские войска не обстреливают мирное население. Подозреваемый обвинял украинских военных в постоянных обстрелах Донбасса из 201 , – сообщили в СБУ.

На платформах YouTube и Telegram иностранец искажал информацию о российско-украинской войне. У Блогера было почти 300 тысяч подписчиков. Кроме того, Гонзало Лира давал комментарии российским пропагандистам как "очевидец украинских преступлений".

"Иностранный блоггер через видеосвязь принимал участие в новостных программах на российских телеканалах как очевидец, который находится в Украине и "видит все своими глазами". Российские журналисты называли его "независимым наблюдателем и мужественным человеком, который показывает правду, происходящую на территории Украины с первого дня "спецоперации", – рассказали в СБУ.

Во время обысков у блоггера была обнаружена техника с поличным. Лири сообщили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 436-2 УК (создание и распространение материалов, в которых оправдывается злость России).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Донецкой области двух агентов ФСБ, которые собирали разведданные по локациям украинских войск в Краматорском районе. В первую очередь они пытались выявить боевые позиции РСЗО HIMARS.

А в Николаеве СБУ задержала корректировщика воздушных атак на город. Студент одного из местных вузов "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве.

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