Психопат, садист и алкоголик: бывший узник Асеев рассказал о пытках палачом 'Изоляции' Куликовским

Узник боевиков так называемой ДНР Станислав Асеев рассказал о зверствах, которые совершал экс-комендант нелегальной донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский ("Палыч"). Он был задержан 9 ноября.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое транслировалось на Youtube, в пятницу, 12 ноября, Ассев назвал Куликовского садистом и психопатом. При этом, по словам журналиста, он вменяемый и его можно судить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Асеев отметил, что видео с признаниями "Палыча", которое опубликовала СБУ, это только 0,1% того, что на самом совершал боевик. В частности он лично круглосуточно на протяжении нескольких лет пытал людей, как минимум электрическим током.

Видео дня

"На кадрах он очень скромно описал других людей, таких же патологических садистов и психопатов. Например, то, что называется "держать стену" – человек расставляет ноги-руки и стоит сутками, а если падает, то Куликовский его избивает и ставит дальше. Не дает ни воды, ни поесть, ни в туалет сходить. И это самое легкое из того, что он сделал. Это человек, который не только пытал людей, но и издевался над ними", – рассказал Асеев.

По его словам, "Палыч" ночами открывал камеры, забивал мужчин под нары и заставлял их лаять, как собак.

"Привозят нового человека в "Изоляцию" осенью 2017 года, он его пытает на одном этаже вместе с нами. Они обнаглели до такой степени, что не водили их даже в подвалы. Бросали провода на ноги, на гениталии. А первые четыре камеры он заставлял петь советские песни, в том числе "Вставай, страна огромная", чтобы не было слышно его криков следующим камерам. Это психопат и садист. Но он вменяемый. Не нужно думать, что это абсолютно сумасшедший человек, которого мы не можем судить", – добавил бывший узник.

Как добавил журналист, ночью Куликовский обычно был в состоянии алкогольного опьянения.

"Не всегда он это делал в полном здравии. Днем – да, а ночью он, как правило, был в полном состоянии алкогольного опьянения. Он хронический не только психопат и садист, но и алкоголик. Это сильно влияло на его психологическое состояние. Тогда по ночам границ для него не было. Он даже насиловал людей", – подытожил Асеев.

Напомним, "Палыча" задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 "Торговля людьми"

ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации"

ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

За эти преступления ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или же пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Куликовского задержали в Киеве 9 ноября. Он известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и выбивания информации. До войны "Изоляция" была центром искусства, культуры и креатива, но затем превратилось в страшную тайную пыточную.

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