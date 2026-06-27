Прожил 7 лет под вымышленным именем: в Закарпатье судили мужчину, который ещё в подростковом возрасте убил отца-насильника

Хустский районный суд Закарпатской области признал виновным 25-летнего жителя Хуста в умышленном убийстве собственного отца, которое он совершил, будучи ещё несовершеннолетним. После преступления молодой человек почти семь лет скрывался от правосудия.

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Житель Закарпатья переехал в Киев и жил там под вымышленным именем. Однако в декабре 2025 года его задержали, а теперь приговорили к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Что известно

По данным следствия, трагедии предшествовали многолетние конфликты в семье. Отношения между отцом и сыном долгое время были напряженными.

В прокуратуре напомнили, что в марте 2017 года отца уже осудили за избиение сына и угрозы правоохранителям, прибывшим по вызову. Семья находилась в поле зрения социальных служб, а дети были поставлены на учет как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. За несколько месяцев до трагедии мужчину также лишили родительских прав в отношении троих детей. Несмотря на это, все они по-прежнему жили в одном дворе.

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В ноябре 2017 года, во время очередной ссоры, 17-летний сын избил отца, а затем задушил его металлической проволокой.

После убийства мать решила помочь сыну скрыть преступление. Вместе они спрятали тело мужчины в старом колодце во дворе. Лишь спустя почти полтора месяца, в декабре 2017 года, правоохранители обнаружили тело погибшего. Оно находилось примерно на четырехметровой глубине под слоем грунта и бетона.

После этого несовершеннолетнему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако уже во время судебного разбирательства он сбежал и перестал являться в суд.

Почти семь лет мужчина скрывался от правосудия. В это время он жил в столице, пользуясь вымышленным именем. Задержали его только в декабре 2025 года. После этого по ходатайству ювенальных прокуроров суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей без права внесения залога.

После рассмотрения дела Хустский районный суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве ( часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили восемь лет тюрьмы.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к жестокому убийству. Злоумышленник из-за ревности нанес сокирой более 10 смертельных ранений сожительнице.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Киеве будут судить мужчину, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные травмы 75-летней соседке. От его удара по голове пенсионерка упала на бетонную дорожку, а нападавший продолжил избивать её ногами.

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