Проведены сотни обысков: в Украине ликвидировали наркокартель, который имел 'доход' более чем в 350 млн грн ежемесячно. Фото

Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого производили и продавали через каналы в мессенджере психотропы. Доход злоумышленников достигал более 350 млн. гривен в месяц. А суммарный доход из 19 нарколабораторий составил более 2 миллиардов гривен за полгода.

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Об этом 17 октября сообщил глава МВД Игорь Клименко, а также пресс-служба Нацполиции Украины. По их информации, в этих нарколабораториях ежемесячно производилось около тонны амфетамина и Альфа-PVP.

В общей сложности было ликвидировано шесть наркогруппировок, для этого задействовали более 1500 полицейских, которые в ходе двухэтапной спецоперации провели более 230 обысков в двадцати областях Украины.

Полиция задержала более 70 участников наркокартеля вместе с организаторами, а также ликвидировано 19 нарколабораторий.

Кроме того, правоохранители перекрыли международный канал поставок прекурсоров из-за границы.

"Полицейские установили, что участники одной из преступных организаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально обустроенные склады. Там их фасовали и поставляли пяти наркокартелям, которые производили Альфа-PVP и амфетамин в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской Днепропетровской и Черкасской областях оттуда его распространяли по всей стране с помощью "мастеркладов" и частных логистических компаний через ботофермы и телеграмм-каналы", - рассказали в полиции.

В ходе обысков было изъято более 300 кг готового продукта и тысячу литров рекреационных смесей Альфа-PVP, более 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона стоимостью более 400 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленников лабораторное оборудование, оружие и патроны, а также 18 автомобилей для перевозки наркотических веществ и семь миллионов гривен в разной валюте.

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств и объявили о подозрении 73 участникам наркосиндиката. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избирает задержанным меры пресечения. Остальные участники наркосети устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно нацполиция разоблачила масштабную сеть сбыта наркотиков. Преступники производили запрещенные вещества в собственных подпольных лабораториях в Винницкой и Одесской областях, а распространяли наркотики по всей территории Украины.

Всего в Украине насчитывается около 520 Telegram-магазинов по продаже наркотиков. И это известно работникам Национальной полиции. Наркотрафик идет именно через Telegram, потому что в этом мессенджере очень удобно создавать новые магазины, а злоумышленники чувствуют себя защищенными и анонимными.

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