Нацполиция разоблачила масштабную сеть сбыта наркотиков: в каких областях действовали преступники. Видео

В Украине ликвидирована еще одна преступная группа, которая зарабатывала на сбыте наркотических веществ через мессенджер Telegram. Для этого на территории сразу 11 областей была проведена полицейская спецоперация, во время которой были задержаны пять злоумышленников, обезврежены две нарколаборатории и изъяты наркотики на миллионы гривен.

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Как сообщили в Нацполиции Украины, преступники производили запрещенные вещества в собственных подпольных лабораториях в Винницкой и Одесской областях, а распространяли наркотики по всей территории Украины. Для задержания группировки проводилась операция в, кроме указанных, Николаевской, Черкасской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Наркоторговцы организовали сбыт наркотических веществ через мессенджер Telegram и схему "мастер-кладов" и закладок. Ежемесячно группировка зарабатывала более 15 миллионов гривен на продаже амфетамина и других наркотиков,

Все финансовые операции осуществлялись исключительно с помощью криптовалюты. Причем злоумышленники постоянно меняли места фасовки "товара", мобильники, автотранспорт и счета.

Спецоперация проводилась 26 сентября. Были проведены 34 обыска на территории указанных областей по местам жительства и пребывания участников группы, а также в их автомобилях.

В обнаруженных нарколабораториях было изъято 35 кг амфетамина (из которых 27 кг в жидком состоянии), 1 350 литров различных кислот, свыше тысячи литров прекурсоров, 100 кг оксида цинка, 500 кг каустической соды, 23 кг боргила, 8 кг боргида. и т.д.

По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого превышает 15 миллионов гривен.

Задержаны пять участников группировки в возрасте от 19 до 43 лет. Четверым из нитх следователи Нацполиции уже сообщили о подозрении, решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному их сообщнику. В суд направлено ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, всего в Украине насчитывается около 520 Telegram-магазинов по продаже наркотиков. И это известно работникам Национальной полиции. Наркотрафик идет именно через Telegram, потому что в этом мессенджере очень удобно создавать новые магазины, а злоумышленники чувствуют себя защищенными и анонимными.

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