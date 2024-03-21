Против волонтера, которого работники ТЦК во Львове 'упаковали' в бус, возбудили уголовное дело

Волонтер Кирилл Таран, которого представители ТЦК 15 марта силой затолкали в микроавтобус во Львове, не явился по повестке на повторное прохождение ВЛК. Против него возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу.

Об этом сообщили во Львовском ОТЦК в Facebook. Там отметили, что Таран никак не объяснил свою неявку в военкомат.

"Господин Таран не явился 20 марта за повесткой на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил", – сообщили во Львовском ОТЦК.

По информации военкомата, Кириллу Тарану вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии 17 марта. Сделано это было в присутствии адвокатов. В ТЦК мужчина должен был появиться 20 марта, однако не пришел ни в определенное время, ни позже и никак не объяснил свои действия.

Учитывая это, в отношении Кирилла Тарана возбуждено уголовное дело за уклонение от мобилизации. Ему грозит заключение на срок до 5 лет.

"Относительно военнообязанного гражданина Кирилла Тарана возбуждено дело по 336 статье Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, обнародованное в Instagram женой волонтера, на котором видно, как работники Шевченковского районного ТЦК во Львове вечером 15 марта силой затолкали Кирилла Тарана в бус.

Как сообщал OBOZ.UA, Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент и провел проверку. В Центре также сообщили, что Кирилл Таран после смены места жительства в семидневный срок не стал на учет в военкомат, а также отказался от прохождения военно-врачебной комиссии.

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