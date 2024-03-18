"Отказался от прохождения ВВК": в ТЦК прокомментировали инцидент с "пакованием" волонтера во Львове

Во Львове работники Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки вечером 15 марта силой затолкали местного жителя Кирилла Тарана в бус. В областном ТЦК и СП заявили, что проводят проверку, однако гражданин "не предъявил военно-учетных документов и спровоцировал на конфликт" представителей военкомата.

Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент 18 марта на странице в Facebook. Там рассказали, что мужчина после смены места жительства в семидневный срок не стал на учет в военкомат, а также отказался от прохождения военно-врачебной комиссии.

На видео, которое обнародовала в Instagram жена львовянина Виолетта Таран, видно, что мужчины в форме затолкали гражданского в свою машину, применяя силу.

"Все военнослужащие, осуществлявшие мероприятия оповещения и изображенные на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья.

Мы уважаем и благодарим каждого украинца, который поддерживает ВСУ и приближает нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", – заявила служба по связям с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

Пресс-служба призвала "прекратить манипуляции" и "не накладывать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи".

"По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры", – заверили в военкомате.

По словам Виолетты Таран, сотрудники ТЦК и СП якобы "начали диалог нецензурной бранью", силой "запаковали" ее мужа в бус, после чего "насильственно удерживали" в военкомате.

"Избиение, давление, угрозы, нанесен материальный ущерб (порваны куртка, штаны, разбиты очки и телефон)", – утверждает жительница Львова.

Она заявила, что на месте задержания повестку ее мужу никто не вручал. Украинец отказался проходить ВВК, потому что не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.

Примерно в 4:00 16 марта был готов приказ о мобилизации с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП – Романа Немышкала.

16 марта Таран находился в воинской части в городе Ривне. Его жена уверена, что каких-либо законных оснований на это не не было. К инциденту подключили адвокатов, и уже 17-го числа мужчину отпустили.

Таран, как передает "Varta1", занимался волонтерством, печатал из пластика на 3D-принтере изделия для ВСУ: сбросы, хвостовики, защиту для оборудования Starlink.

На своих Instagram-страницах Виолетта и Кирилл Таран поделились сторис о том, что мужчина "не отрицает, что нарушил правила воинского учета... за что понесет административную ответственность".

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