В Черкассах уволили двух правоохранителей за преступление против несовершеннолетней: сейчас они за решеткой
В Черкассах двое сотрудников правоохранительных органов подозреваются в совершении сексуального насилия над 17-летней девушкой. Подозреваемых уволили из рядов полиции и взяли под стражу.
Непосредственные руководители подозреваемых отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.
В ведомстве заверили, что полиция максимально содействует сотрудникам Государственного бюро расследований по установлению всех обстоятельств происшествия. Началось все с того, что 6 мая в полицию обратилась жительница Черкасс с заявлением о преступлении сексуального характера в отношении 17-летней дочери.
В ходе проверки информации выяснилось, что к совершению уголовного правонарушения вероятно причастны двое сотрудников полиции. О произошедшем безотлагательно проинформировали Государственное бюро расследований.
Фигуранты задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.
В полиции Черкасской области сотрудники внутренней безопасности и главной инспекции Национальной полиции проводят служебное расследование, материалы которого в кратчайшие сроки будут направлены в ДБР и приобщены к материалам уголовного производства.
Напомним, на Закарпатье задержаны сожители, которые насиловали малолетнего ребенка. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю. Пострадавшая девочка не достигла возраста 14 лет.
Ранее сообщалось, что в Днепре на Донецком шоссе нашли тело женщины без одежды. Труп был обнаружен на пустыре, предварительно известно, что он был обгоревший. Отмечается, что жертву могли изнасиловать.
Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным, причастным к военным преступлениям. Солдаты страны-террориста РФ во время оккупации Киевщины насиловали женщину.
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