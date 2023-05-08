На Донетчине задержали двух вражеских информаторш: одна из них работала на "вагнеровцев", штурмующих Бахмут. Фото

В Донецкой области Служба безопасности Украины поймала двух предательниц, которые работали на врага. Это жительницы Славянская и Бахмутского района.

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СБУ на официальном сайте 8 мая отчиталась, что помощница оккупантов из Бахмутского района собирала для противника информацию о местоположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск вблизи райцентра. Сведения она посылала боевикам ЧВК "Вагнер" через своих знакомых, проживающих в России.

Женщина сливала разведданные через Telegram, отправляя аудиосообщения и метки на электронных картах.

Вторая злоумышленница – жительница Славянска – находилась на прямой "связи" с пулеметчиком оккупационной группировки России на восточном фронте.

С врагом она познакомилась в запрещенной российской социальной сети "Одноклассники".

По указанию мужчины она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи Славянска. Также она предоставила захватчикам координаты местной поликлиники и одной из школ.

Сотрудники СБУ задержали обеих фигуранток во время выполнения ими враждебных задач.

Жительницам Донецкой области объявили о подозрении, они находятся под стражей.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отметили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СБ Украины сорвала побег двух коллаборантов в Херсонской области. Отец и сын помогали врагу на оккупированных территориях.

– Правоохранители также задержали жителя Киева, подозреваемого в государственной измене. Злоумышленник в российском Telegram-боте отправлял врагу разведданные об обороне столицы.

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