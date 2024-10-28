Привезли на утилизацию: полиция установила обстоятельства появления мертвого льва на территории завода на Ривненщине

Правоохранители завершили проверку по факту обнаружения мертвого африканского льва на территории Костопольского завода по утилизации отходов животного происхождения в Ривненской области. Животное 2006 года рождения умерло из-за новообразования в брюшной полости.

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Такая информация указана в акте ветеринарного освидетельствования гибели льва. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области.

"Кроме того, установлено, что все тела, которые находятся на спецплатформе Костопольского завода по утилизации отходов животного происхождения, доставлены с соответствующими документами, в которых указана причина смерти", – добавили в полиции.

Ривненский зоопарк, в котором до смерти находилась львица, ответил на обвинения, полученные после новости об обнаружении тела животного. Там рассказали, что самка африканского льва по кличке Дина поступила к ним из Каунасского зоологического парка в 2009 году уже взрослой.

23 октября 2024 года она погибла в возрасте 20 лет. Причиной смерти львицы в зоопарке назвали изменения в организме, к которым привело физиологическое старение – 20 лет является очень почтенным возрастом для львов, мало из них вообще доживают до него.

Последние полгода Дина была мало активна, постепенно теряла аппетит, из-за чего уменьшалась ее масса тела. Отмечается, что работники зоопарка прилагали много усилий, чтобы поддержать организм львицы медикаментозно и дать ей возможность в покое дожить свой возраст.

"Много вопросов возникли по поводу наличия у нашей самки гривы. По этому поводу отмечаем, что у старых самок львов иногда встречается гормональный сбой с повышением уровня тестостерона, а это, в свою очередь, приводит к увеличению оволосения по маскулинному типу. Именно поэтому наша "Дина" имела гриву, которая начала появляться у нее в последние два года ее жизни", – говорится в сообщении.

В зоопарке также рассказали, куда девают тела животных, которые погибают в таких заведениях. Так, весь биологический материал после проведения патологоанатомического вскрытия направляется на специальные перерабатывающие заводы для последующей утилизации, а именно кремации.

В Ривненской области работает Костопольский филиал Государственного предприятия "Укрветсанзавод" – с ним у зоопарка есть договор на проведение утилизации. Согласно этой процедуре, 24 октября 2024 года тело львицы было доставлено на Костопольский завод транспортом зоопарка, где работники завода произвели выгрузку.

"Нам очень досадно и больно, что из трагической для нас ситуации, связанной с потерей одной из наших любимых жителей, сделали ненужную сенсацию и так в непростое для всех время. Работники зоопарка с любовью заботятся о своих подопечных и потеря любой кого из них большая трагедия для нас", – добавили в зоопарке.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Костопольского завода по утилизации отходов под Ривне обнаружили мертвого льва. Он лежал среди разбросанных вокруг испорченных колбасных изделий, а рядом были и другие мертвые животные.

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