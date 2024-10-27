На Ривненщине на территории завода нашли мертвого льва: полиция проводит проверку

На территории Костопольского завода по утилизации отходов под Ривне обнаружили мертвого льва. Он лежал среди разбросанных вокруг испорченных колбасных изделий, а рядом были и другие мертвые животные.

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Об этом сообщила зоозащитница Андриана Байло, опубликовав жуткое фото. В полиции Ривненской области отметили, что правоохранители узнали об этом факте из соцсетей, и сейчас проводят проверку.

По словам автора, на мусорнике за зданием завода в Костополе 26 октября нашли мертвого льва, аиста, обезьяну и труп еще одного животного, которое не удалось узнать по останкам.

"Вот все, что нужно знать о работе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекции Украины по защите диких животных в Украине, так как это прямые полномочия вышеупомянутых учреждений", – отметила Байло.

Полиция Ривненщины прокомментировала случай, сообщив, что проводится расследование. По данным ведомства, результаты проверки показали, что "лев умер от онкологии".

"Предварительно, следственно-оперативная группа установила, что животное умерло в результате онкологического заболевания", – говорится в сообщении.

Зоозащитница же поинтересовалась, насколько быстро найдутся владельцы этих животных, ведь лев должен был быть чипирован, а птица – окольцована.

"Кто так быстро на выходные провел вскрытие для установления причины смерти? Выявлены ли идентификационные данные животного? Если да, то кто владелец? Как насчет других трупов животных? Обезьяна, аист и еще останки одного животного, которые видны на фото?" – возмутилась ответом правоохранителей Андриана Байло.

Но там добавили, что полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств, проверка все еще продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября в Ивано-Франковске в парке Шевченко собака загрызла плавающего в пруду лебедя. По словам очевидцев, владелец выгуливал двух псов без поводка.

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