Приобрел активы почти на 150 млн грн: в Офисе генпрокурора заявили о завершении расследования в отношении одесского военкома

Украинские прокуроры завершили расследование относительно бывшего руководителя Одесского областного Территориального центра комплектования и соцподдержки по фактам незаконного обогащения. За время пребывания в должности он приобрел активы почти на 150 миллионов гривен, не имея таких доходов.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Там не указывают имени фигуранта, но давно известно, что речь идет о Евгении Борисове, семья которого во время войны обзавелась виллой за €3 млн на побережье Средиземного моря, офисом там же и несколькими дорогими авто.

Расследование по ст. 368-5 УК Украины проводили прокуроры Специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора и Южного региона. Следствием установлено, что после полномасштабного вторжения по поручению военкома члены его семьи приобрели в Испании объекты недвижимости и автомобили премиум класса, хотя официальный общий доход семьи не покрывал эти расходы.

По поручению прокурора следователь ГБР сообщил стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам для ознакомления. Экс-руководитель одесского областного ТЦК находится под стражей.

Материалы по факту того, что Борисов не появлялся на работу в ТЦК и СП и уклонялся от военной службы, прокуроры выделили в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

В ведомстве напомнили, что в декабре прошлого года на основании запроса Офиса генпрокурора о международной правовой помощи был наложен арест на имущество семьи одесского военкома в Испании – виллу и офисное помещение. Также суд наложил арест на девять земельных участков, два дома, одно домовладение, две квартиры и еще 1/3 квартиры, шесть элитных автомобилей, записанных на родственников Борисова.

Также в ОГП рассказали, что в октябре 2023 года о подозрении было сообщено начальнику Ривненского областного ТЦК по факту незаконного обогащения более чем на 46,5 млн грн. По ходатайству прокуратуры суд передал в управление АРМА принадлежащее ему имущество – два земельных участка, семь коттеджных домов, грузовой автомобиль, тягач и полуприцеп общей стоимостью более 50 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Кроме того, в сентябре 2023 года в незаконном обогащении более чем на 8,8 млн грн сообщено о подозрении начальнику Днепропетровского областного ТЦК. В рамках уголовного производства по ходатайству прокуратуры суд арестовал его имущество – две квартиры, часть торгового комплекса и три элитных автомобиля общей стоимостью 7,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, после разоблачения коррупционных действий одесского военкома Евгения Борисова, НАПК заявило, что проверит на предмет незаконного обогащения руководителей ТЦК. Под проверку попал весь руководящий состав Терцентров комплектования, а также их родственники.

В конце лета 2023 года было зарегистрировано 112 уголовных производств в отношении таких должностных лиц и 33 подозрения. Озвучивая эти цифры, президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов.

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