"Пригласили в гараж и избили": в Черкасской области подростки избили 17-летнего юношу

В Черкасской области подростки избили 17-летнего юношу. Несовершеннолетние пригласили парня в один из гаражей, а затем избили и унизили.

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В настоящее время личности правонарушителей установлены, им грозит лишение свободы. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Подробности инцидента

По информации правоохранителей, 19 июня в отдел полиции №2 Черкасского районного управления поступило обращение от женщины, которая заявила об издевательствах над ее 17-летним сыном. На место происшествия немедленно выехали руководство подразделения и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет в тот день пригласили своего знакомого в гаражное помещение, где нанесли ему телесные повреждения, унижали и совершали в его отношении различные формы насилия.

Личности всех участников инцидента уже установлены. Правоохранители доставили подростков в полицейский участок и опросили их в присутствии родителей.

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Что грозит виновным

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", – говорится в сообщении.

В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей правовой квалификации действий фигурантов и возможном предъявлении им подозрения.

Обстоятельства инцидента, а также мотивы жестокого обращения с ребенком устанавливаются в рамках досудебного расследования.

Напомним, ранее в Павлограде Днепропетровской области несколько несовершеннолетних избивали и унижали 14-летнюю девочку. Ее поставили на колени и избили до крови. Оскорбители сняли издевательства на видео, а затем распространили кадры в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева между подростком и его сверстниками возник конфликт из-за страйкбольной гранаты. В результате несовершеннолетние избили парня – его с травмами госпитализировали. По данному факту уже начато досудебное расследование.

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