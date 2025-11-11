В Киеве группа подростков избила 15-летнего парня: пострадавший в больнице. Все подробности и видео

В Подольском районе Киева между подростком и его сверстниками возник конфликт из-за страйкбольной гранаты. В результате несовершеннолетние избили парня – его с травмами госпитализировали.

По данному факту уже начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Драка из-за взрыва пиротехники

Так, в понедельник, 10 ноября, в соцсетях был опубликован ролик, на котором можно было увидеть избитого несовершеннолетнего парня. В заметке к записи сообщалось, что якобы на пострадавшего с лопатой напала группа его сверстников, в результате чего подросток получил серьезные травмы.

В свою очередь на инцидент, который произошел в Подольском районе столицы, сразу отреагировали в полиции Киева.

"Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату. Во время ссоры несовершеннолетние нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу. Врачи госпитализировали пострадавшего с сотрясением мозга", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование.

