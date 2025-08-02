Вылетел на встречную: в Черкасской области 19-летний водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком. Фото

В субботу, 2 августа, в Черкасской области произошла трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погиб 19-летний водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Там отметили, что юный водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Правоохранители начали уголовное производство.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от села Озерище, Черкасского района. Следователи полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2103" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем марки Renault Premium", – говорится в сообщении.

30-летний водитель грузовика от госпитализации отказался.

"По факту ДТП сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование", – резюмировали трагедию в полиции.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пяти легковушек. В результате аварии есть пострадавший. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

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