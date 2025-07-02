В Черкассах автобус влетел в электроопору: пострадали шесть человек. Фото

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии шестеро пассажиров получили травмы.

Видео дня

Пострадавших доставили в больницу, где их осмотрели медики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

По информации Черкасского районного управления полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 июля около 21:30 на бульваре Шевченко. Стражи порядка задокументировали ДТП и направили материалы в управление патрульной полиции

По предварительным данным, 68-летний водитель пассажирского автобуса VDL, двигаясь по бульвару Шевченко, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на две электроопоры. В полиции отметили, что водитель потерял управление транспортным средством из-за ухудшения состояния здоровья.

Шестерых пассажиров автобуса, получивших травмы, доставили в больницу, однако от госпитализации они отказались. Еще одного пассажира медики осмотрели на месте происшествия, он не пострадал.

Полицейские задокументировали ДТП и направили все материалы в патрульную полицию для принятия административного решения.

Напомним, в Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в электроопору, после чего неуправляемое транспортное средство съехало в кювет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил граждан Украины. Авария случилась в ночь на понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в уезде Бакэу, в населенном пункте Николае-Бэлческу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!