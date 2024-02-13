Препятствование профессиональной деятельности журналистов: в ОГП начали расследование по факту слежки за Bihus.Info

По факту слежки за сотрудниками редакции Bihus.Info возбуждено уголовное производство. Оно касается ч. 3 ст. 171 УК (влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 182, ст. 359 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни и использования специальных технических средств получения информации).

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщил официальный сайт ОГП Украины.

Следователи установили факты, которые могут свидетельствовать о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

"На территории этнографического комплекса производился незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info. Данные могли использоваться для дальнейшего воздействия на них", – предположили в ОГПУ.

Пресс-служба заявила, что по состоянию на 13 февраля осуществлялись "процессуальные и следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления".

Как писал OBOZ.UA:

– 17 января в сети появились видео и записи телефонных разговоров, на которых отдельные сотрудники Bihus.info употребляли наркотики и обсуждали приобретение запрещенных веществ.

– В СБУ сообщили, что расследуют ситуацию, а Киевская областная прокуратура начала уголовное производство.

– В итоге руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко сняли с должности из-за скандала вокруг слежки за редакцией Bihus.Info. Решение об этом увольнении принял Василий Малюк и направил соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому, который подписал указ.

– В Bihus.Info также сообщали, что "спецоперацию" организовал ДЗНГ СБУ.

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