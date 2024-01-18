Слежка за Bigus.info: открыто производство по заявлению журналистки

Киевская областная прокуратура начала уголовное производство на основании заявления журналистки Bihus.info, которая фигурировала на недавно распространившемся в сети скандальном видео. Женщина заявила, что неустановленные лица незаконно собрали и распространили конфиденциальную информацию о ней.

Видео дня

Отмечается, что производство начато по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК Украины). Об этом сообщили в Telegram Киевской областной прокуратуры.

"В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств указанного уголовного правонарушения и причастных лиц", – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 17 января в сети появились видео и записи телефонных разговоров, на которых сотрудники Bihus.info употребляли наркотики и обсуждали приобретение запрещенных веществ. На кадрах фигурировали водители-операторы, SMM-специалистки и ответственный по вопросам безопасности. События происходили в загородном доме, где коллектив проводил новогодний корпоратив.

На распространенные в сети кадры отреагировал основатель проекта Денис Бигус. Он анонсировал жесткие кадровые изменения из-за нарушений членами команды принципов Bihus.info. Также все сотрудники проекта сдадут тесты на употребление наркотиков.

В то же время Бигус обратил внимание, что прослушивание и наблюдение были незаконными, а "цели записывающих не понятны".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский отреагировал на ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой сотрудников проекта Bihus.Info. Глава государства отметил, что давление на журналистов недопустимо.

– В СБУ сообщили, что расследуют ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой представителей журналистского проекта Bihus.Info. В ведомстве отметили, что беспрепятственная и прозрачная деятельность независимых и профессиональных СМИ является ключевым условием для прогресса Украины как демократического государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!