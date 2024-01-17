СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания сотрудников Bihus.info: почему разгорелся скандал

Служба безопасности Украины расследует ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой представителей журналистского проекта Bihus.Info. В ведомстве отметили, что беспрепятственная и прозрачная деятельность независимых и профессиональных СМИ является ключевым условием для прогресса Украины как демократического государства.

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Эту информацию обнародовали в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что в данном случае начато уголовное производство по статье 359 Уголовного кодекса, касающейся незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств для получения информации.

"Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, которые касаются оборота наркотических веществ", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространилось видео и записи телефонных разговоров, на которых сотрудники Bihus.info употребляют наркотики, а также обсуждают приобретение запрещенных веществ. На скандал отреагировал основатель проекта Bihus.info Денис Бигус. Он анонсировал жесткие кадровые изменения. Также Бигус подчеркнул, что, хотя это и не оправдание действий на кадрах, прослушивание и наблюдение были незаконными, а "цели тех, кто записывал, понятны".

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