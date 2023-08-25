Правительство уволило Крука с должности главы ГСЧС: кто его заменит и чем завершилось расследование авиакатастрофы в Броварах

В Кабинете министров Украины приняли решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это произошло после завершения внутренней проверки в ГСЧС, связанной с катастрофой вертолета 18 января 2023 года, которая привела к гибели высшего руководства Министерства внутренних дел Украины, включая министра Дениса Монастырского.

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До назначения нового главы ГСЧС возложение обязанностей главы Госслужбы возложено на заместителя руководителя Владимира Демчука. Об этом 25 августа сообщил действующий министр внутренних дел Игорь Клименко.

25 августа стало известно об увольнении Кабмином главы ГСЧС Сергея Крука. Исполнять обязанности руководителя до назначения нового главы будет заместитель Крука Владимир Демчук.

Решение об увольнении должностного лица связано с завершением внутренней проверки в ГСЧС, связанной с катастрофой вертолета ГСЧС 18 января 2023 в Броварах на Киевщине. На борту тогда находилось высшее руководство Министерства внутренних дел, в том числе и министр Денис Монастырский.

Все находившиеся на борту, включая членов экипажа, погибли.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме", – написал Клименко.

Напомним, 18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД: на борту были Монастырский и Енин. Вертолет, в котором летели чиновники, задел детсад. Погибли все находившиеся на борту вертолета, погибшие и раненые были также среди детей и взрослых, находившихся в детсаду и рядом с ним.

Расследование обстоятельств катастрофы длилось более полугода. В процессе расследования в Генпрокуратуре отвергли версии, связанные с диверсией или посягательством на государственных деятелей. В целом с самого начала следствие рассматривало версии сбития вертолета, конфликтной ситуации на борту судна, ошибки пилота, технической неисправности судна, ненадлежащей организации планирования полета, несоблюдения правил полетов, сложных погодных условий и покушения на жизнь государственных деятелей, включая диверсию.

В начале августа Офис генпрокурора сообщил о подозрении должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по делу о падении вертолета в Броварах. Среди них начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия", – объясняли тогда в Офисе генпрокурора.

Следствие считает, что должностные лица, которым сообщили о подозрениях, допустили "откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", что в конечном итоге привело к трагедии.

В ходе расследования следователи поминутно восстановили день аварии, а также расшифровали "черные ящики". По версии следователей, во время полета руководства МВД на восток Украины, чиновники ГСЧС проигнорировали внутренние инструкции и требования законодательства и привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.

"Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", – отмечали в ОГПУ.

К тому же, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

"Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни одно из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятных погодных условий. Из-за сложных погодных условий экипаж был вынужден выполнять полет на гранично низкой высоте – даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей вследствие отсутствия необходимых навыков", – отмечали в ОГПУ.

Уже на следующий день после сообщения о подозрениях суд постановил заключить под стражу четырех должностных лиц ГСЧС по делу о гибели руководства МВД.