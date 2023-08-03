Авиакатастрофа в Броварах: прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам ГСЧС. Фото и видео

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируется нарушение правил безопасности полетов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб. Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной службе что повлекло тяжкие последствия", – рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, что привело к гибели людей. День аварии был поминутно воспроизведен следователями, в частности, расшифрованы "черные ящики".

В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов для выполнения других видов полетов.

"Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий вертолет летел на предельно низкой высоте – даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра столкнулся с землей из-за отсутствия необходимых навыков.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто. Кроме высокопоставленных чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Среди подозреваемых начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области", – уточнили в прокуратуре.

Пятерым чиновникам ГСЧС сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты совершили 3D-моделирование полета.

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