'Позорное поведение': в Одессе уволили полицейскую, которая пренебрежительно высказалась об охране церквей на Пасху. Видео

Полицейскую из Одессы, которая возмутилась, что ей нужно охранять церковь на Пасху отстранили от службы. В ведомстве ее поведение назвали позорным.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Сейчас инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена.

В ведомстве также отметили, что к службе в полиции девушка приступила всего месяц назад. Кроме того, руководство Национальной полиции подчеркнуло, что "в Одессе, которая ежедневно становится объектом российских вражеских атак, где гибнут люди, и где полицейские вместе с медиками и спасателями первыми приходят на помощь, подобное просто недопустимо".

"Мы уважаем наши традиции и духовные ценности. Еще раз подчеркиваем: ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция. Недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского", – добавили в Нацполиции.

Напомним, 5 мая в одесских Telegram-каналах появилось видео, которое девушка записала в общий чат с друзьями. На нем полицейская в циничной форме жалуется, что ей приходится патрулировать храм в Пасху. В видео девушка пренебрежительно отнеслась к вероятной угрозе обстрелов, что вызвало ответную реакцию руководства Национальной полиции и украинцев.

"Там от силы человек 30. Ну, прилетит туда, это ведь не минус 100 человек, а всего минус 30", – говорит она на видео.

Напомним, войска страны-оккупанта все чаще начали обстреливать Одессу. В среду, 1 мая, РФ нанесла удары баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу и попала в сортировочное депо и отделение "Новой почты". Работники не пострадали, однако 14 жителей Одессы получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Шесть человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

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