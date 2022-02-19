Появилось видео, как глава МВД Монастырский попал под обстрел на Донбассе

В субботу, 19 февраля, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вместе с народными депутатами и группой иностранных журналистов попал под обстрел со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе. В сети появилось соответствующее видео.

Его опубликовало "Радио Свобода", корреспондент которого также находился на месте событий. Минометный обстрел произошел на позиции 30 бригады в районе пгт Новолуганское (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа смогли убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину, а кто – готовится к обороне.

Видео дня

По словам пресс-секретаря фракции "Слуги народа" Юлии Палийчук, нардепы провели мониторинг ситуации безопасности, пообщались с военными и передали закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных.

Напомним, на брифинге 18 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в связи с резким обострением вооруженной ситуации 19 февраля на линию разграничения на Донбасс отправятся народные депутаты и представители правительства.

Сам Данилов также планировал быть в составе делегации вместе с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.

18 февраля в "Л/ДНР" был организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Людей увезли в Ростовскую область. Оккупанты заверили жителей, что выезд в Россию будет краткосрочным.

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