Наемники РФ увеличили число обстрелов на Донбассе: под огнем десятки населенных пунктов

София Закревская
Расследования
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Наемники РФ увеличили число обстрелов на Донбассе: под огнем десятки населенных пунктов
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За пятницу, 18 февраля, наемники Российской Федерации на Донбассе 66 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, 52 из них – из запрещенного Минскими договоренностями оружия. В частности, под обстрел из гранатометов, пулеметов и 82-мм минометов попал КПВВ "Счастье", где находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН.

Об этом сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В сводке отмечается, что за минувшие и текущие сутки потери среди наших военных нет.

Где были зафиксированы обстрелы 18 февраля:

  • Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

  • Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

  • Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

  • Старогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Видео дня

  • Чермалык – из автоматических станковых гранатометов.

  • Новоселовка Вторая – из минометов калибра 82 мм.

  • Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

  • Пивденное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

  • Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.

  • Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

  • Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

  • Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

  • Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

  • Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

  • Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

  • Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

  • Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

  • Попасная – из минометов калибра 120 мм.

  • Красногоровка – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

  • Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

  • Марьинка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

  • Новогригоровка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

  • Новоалександровка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

  • Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.

  • Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.

  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

  • Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.

  • Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

  • Николаевка – из минометов калибра 82 мм.

  • Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

  • Станица Луганская – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

  • Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на семь часов утра субботы, 19 февраля, за текущие сутки на Донбассе зафиксировано уже 12 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. 11 раз оккупанты открывали огонь из запрещенных видов оружия.

Где были обстрелы 19 февраля:

  • Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

  • Гранитное и Новоселовка – из артиллерии калибра 122 мм.

  • Старогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

  • Болотенное – из минометов калибра 82 мм.

  • Водяное – из минометов калибра 120 мм.

  • Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, который пересек линию столкновения.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.

Напомним: почти 90% украинцев считают, что Вооруженные силы Украины должны открывать ответный огонь на Донбассе.

Скриншот поста штаба ООС в Facebook.
Скриншот поста штаба ООС в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе, – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации – это часть сценария, продуманного заранее, пишет немецкое издание Вild.

Обо всех событиях на Донбассе в пятницу, 18 февраля, читайте в нашем материале.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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