Наемники РФ увеличили число обстрелов на Донбассе: под огнем десятки населенных пунктов
За пятницу, 18 февраля, наемники Российской Федерации на Донбассе 66 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, 52 из них – из запрещенного Минскими договоренностями оружия. В частности, под обстрел из гранатометов, пулеметов и 82-мм минометов попал КПВВ "Счастье", где находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН.
Об этом сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В сводке отмечается, что за минувшие и текущие сутки потери среди наших военных нет.
Где были зафиксированы обстрелы 18 февраля:
Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
Старогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
Чермалык – из автоматических станковых гранатометов.
Новоселовка Вторая – из минометов калибра 82 мм.
Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
Пивденное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.
Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасная – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровка – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
Марьинка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новогригоровка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Новоалександровка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.
Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
Николаевка – из минометов калибра 82 мм.
Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Станица Луганская – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на семь часов утра субботы, 19 февраля, за текущие сутки на Донбассе зафиксировано уже 12 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. 11 раз оккупанты открывали огонь из запрещенных видов оружия.
Где были обстрелы 19 февраля:
Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Гранитное и Новоселовка – из артиллерии калибра 122 мм.
Старогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Болотенное – из минометов калибра 82 мм.
Водяное – из минометов калибра 120 мм.
Широкино – из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, который пересек линию столкновения.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.
Напомним: почти 90% украинцев считают, что Вооруженные силы Украины должны открывать ответный огонь на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе, – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации – это часть сценария, продуманного заранее, пишет немецкое издание Вild.
Обо всех событиях на Донбассе в пятницу, 18 февраля, читайте в нашем материале.