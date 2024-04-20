Появились данные о втором полицейском, который был ранен во время нападения в Винницкой области

Ночью 20 апреля двое злоумышленников убили 20-летнего полицейского Максима Зарецкого. Вторым пострадавшим правоохранителем оказался капитан Максим Шарапанский.

По предварительным данным, его жизни уже ничего не угрожает. Об этом сообщает издание "Суспільне Вінниця".

Погибшим оказался рядовой полиции Максим Зарецкий, ему было 20 лет. Сотрудник правоохранительных органов объединял обучение и службу. У него осталась мама и отец.

Его напарник капитан Максим Шарапанский получил ранения. По информации журналистов, его здоровью ничего не угрожает.

После нападения на полицейский на территории Винницкой и Одесской областей введена операция "Перехват". Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник – ранен. На территории Винницкой и Одесской областей введен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

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