Повиляли стекла: в помещении ТЦК в Коломые произошел взрыв – медиа

В ночь на среду, 18 февраля, в Коломые, что на Ивано-Франковщине прогремел взрыв. Чрезвычайное происшествие произошло в помещении территориального центра комплектования (ТЦК).

Видео дня

Об этом сообщают местные медиа: "Галка" и "Суспільне Ивано-Франковск". К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно

Отмечается, что взрыв в помещении ТЦК прогремел около часа ночи, в результате чего там посыпалось стекло.

По информации пресс-офицера Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Натальи Коцкович, информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Официальные детали будут позже.

Дополняется.