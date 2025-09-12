Повалили на землю: в Ивано-Франковске двое парней избили нацгвардейца

10 сентября вечером в центре Ивано-Франковска произошла драка . Во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии пытались остановить двух агрессивных молодых людей, которые приставали к прохожим и нецензурно выражались.

Однако те избили одного из представителей НГУ. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Что известно

"10 сентября вечером во время патрулирования центральной части Ивано-Франковска военнослужащие Национальной гвардии Украины остановили правонарушения двух мужчин, которые вели себя агрессивно и провоцировали прохожих", – говорится в сообщении.

Злоумышленники не реагировали на замечания правоохранителей, ругались и приставали к гражданам. Впоследствии они начали конфликтовать уже непосредственно с нацгвардейцами. На глазах у прохожих одного из военных повалили на землю и нанесли ему многочисленные удары.

Нацгвардейцы самостоятельно задержали правонарушителей и доставили их в районное управление полиции.

Полиция установила, что нападавшими оказались жители Яремчи в возрасте 22 и 17 лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Избитого 25-летнего нацгвардейца госпитализировали. Медики диагностировали у него телесные повреждения.

По факту нападения следователи Ивано-Франковского райуправления полиции начали уголовное производство по ч.3 ст.296 УКУ (хулиганство). Одному из фигурантов уже сообщено о подозрении.

Напомним, в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Несовершеннолетние нападавшие были задержаны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева водитель легковушки избил отца военного и депутата Киевсовета Александра Погребинского – Игоря. Нарушитель напал на пожилого мужчину, который является инвалидом войны, на пешеходном переходе.

